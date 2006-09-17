Регіони відкликають законопроект про відповідальність за наклеп

Партія регіонів України відкличе законопроект, ініційований першим заступником голови фракції Василем КИСЕЛЬОВИМ щодо поновлення норми про кримінальну відповідальність за наклеп.

Про це заявила народний депутат від фракції Партії регіонів Олена ЛУКАШ в інтерв`ю радіо “Свобода”.

“Мені не завжди подобається те, що пише преса, не завжди це відповідає дійсності. Але не надавати їй можливість сказати, тим більше притягувати до кримінальної відповідальності, тим більше, що ми вже маємо такий досвід, негативний досвід, бо стаття за наклеп існувала в кримінальному кодексі і була виключена, вона абсолютно непотрібна”, - зазначила О.ЛУКАШ.

За її словами, вона мала з цього приводу розмову з В.КИСЕЛЬОВИМ та першим віце-спікером Адамом МАРТИНЮКОМ. “На сьогодні цей законопроект відкликається, він не буде розглядатися “, - сказала О.ЛУКАШ.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів В.КИСЕЛЬОВ вніс законопроект, який передбачає кримінальну відповідальність чи громадські роботи за наклеп або образу.

Журналісти назвали ініціативу депутатів тиском на ЗМІ і організували громадянську кампанію «Руки геть від свободи!», яка, зокрема, передбачає блокування відповідного законопроекту.