Депутат від "Опоблоку" Вілкул зірвав ефір на "Інтері", назвавши Євромайдан "переворотом"

Приблизно через 15 хвилин суперечок, все вирішили піти зі студії, пише kp.ua.

"Давайте скажемо чесно, що в нашій країні після перевороту сталася величезна маніпуляція. Пообіцявши Європу, європейські цінності, мереживні труси і все інше цікаве, насправді ми йдемо в нікуди і стає жити все гірше і гірше", - почав свою промову Вілкул.

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Проте, вже на цих словах було чути, що в залі багато невдоволень на його адресу щодо того, що він назвав Майдан "переворотом".

Ще якийсь час Вілкул продовжував розповідати про меморандумі з МВФ та умови цього договору, після чого слово взяв нардеп Дмитро Добродомов.

"Я зараз закликаю вас Олександр вибачитися перед родичами героїв Небесної сотні й українцями за те, що ви назвали Майдан переворотом", - обурився народний депутат.

Після цього гості студії почали вимагати від Вілкула вибачитися за свій вислів, який перебив Борислав Береза пропозицією: "Все, або він (Вілкул - ред.) зараз вибачається, або ми підводимося і йдемо!".

Відповідаючи на пряме запитання "Це Майдан чи переворот?", Вілкул став розповідати про різні оцінки тих подій, але це присутніх не влаштувало. Після цього гості почали розходитися і продовжували вимагати від Вілкула вибачень.

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"Олександре, я невдячний вам за те, що ви насправді зірвали цей ефір", - звернувся ведучий до Вілкула, який вже теж збирався йти.

До кінця ефіру залишалося ще близько 20 хвилин, але проводити його вже було не з ким.