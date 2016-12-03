Депутат від "Опоблоку" Вілкул зірвав ефір на "Інтері", назвавши Євромайдан "переворотом"
Вечірній ефір "Чорного дзеркала" на "Інтері" завершився скандалом після того, як народний депутат від "Опозиційного блоку" Олександр Вілкул назвав Євромайдан "переворотом".
Приблизно через 15 хвилин суперечок, все вирішили піти зі студії, пише kp.ua.
"Давайте скажемо чесно, що в нашій країні після перевороту сталася величезна маніпуляція. Пообіцявши Європу, європейські цінності, мереживні труси і все інше цікаве, насправді ми йдемо в нікуди і стає жити все гірше і гірше", - почав свою промову Вілкул.
Читайте такожТой, хто намагається сфальсифікувати Майдан, приречений на поразку - Турчинов
Проте, вже на цих словах було чути, що в залі багато невдоволень на його адресу щодо того, що він назвав Майдан "переворотом".
Ще якийсь час Вілкул продовжував розповідати про меморандумі з МВФ та умови цього договору, після чого слово взяв нардеп Дмитро Добродомов.
"Я зараз закликаю вас Олександр вибачитися перед родичами героїв Небесної сотні й українцями за те, що ви назвали Майдан переворотом", - обурився народний депутат.
Після цього гості студії почали вимагати від Вілкула вибачитися за свій вислів, який перебив Борислав Береза пропозицією: "Все, або він (Вілкул - ред.) зараз вибачається, або ми підводимося і йдемо!".
Відповідаючи на пряме запитання "Це Майдан чи переворот?", Вілкул став розповідати про різні оцінки тих подій, але це присутніх не влаштувало. Після цього гості почали розходитися і продовжували вимагати від Вілкула вибачень.
Читайте такожМіж нардепами Парасюком і Вілкулом сталася бійка (відео)
"Олександре, я невдячний вам за те, що ви насправді зірвали цей ефір", - звернувся ведучий до Вілкула, який вже теж збирався йти.
До кінця ефіру залишалося ще близько 20 хвилин, але проводити його вже було не з ким.