Щоб ми могли інтенсивніше працювати: Парубій допускає проведення додаткового пленарного тижня в Раді у грудні

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

За словами Парубій, «є необхідність в тому, щоб ми могли інтенсивніше працювати”.

“Тому протягом тижня за рекомендацією багатьох голів фракцій... буде рекомендовано, що ми і наступний тиждень, після цього пленарного, теж планували як пленарний”, - сказав спікер.

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Він зазначив, що це залежатиме значною мірою від того, чи завтра будуть прийняті законопроекти, які стосуються подальшого ухвалення державного бюджету на 2017 рік.

“Якщо вони будуть ухвалені, ми зможемо проголосувати за скорочену процедуру, і відповідно, швидше вийти на можливість ухвалення бюджету, бо це може вплинути і на наступний транш МВФ, який може отримати Україна”, - пояснив голова парламенту.

Так, зауважив він, “якщо буде загальна підтримка залу, я буду ініціювати, щоб наступний тиждень після цього пленарного, був теж пленарний”. Така рекомендація, додав Парубій, буде внесена після того, як у першому читанні завтра будуть розглянуті законопроекти, пов'язані з бюджетом.

“Якщо буде воля залу, ми будемо працювати інтенсивніше. І навіть якщо доведеться один січневий тиждень перенести на грудень — я думаю, це буде логіка, і це буде правильно, щоб ми у грудні працювали інтенсивніше для ухвалення бюджету”, - сказав голова Верховної Ради.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 9 листопада подав на розгляд Верховної Ради проект державного бюджету на 2017 рік до другого читання.

Доходи держбюджету встановлено в сумі 721,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше показника за попереднім проектом, витрати - в сумі 790,4 млрд грн, що на 15,1 млрд грн більше. Граничний рівень дефіциту залишається на колишньому рівні - 77,5 млрд грн, граничний обсяг держборгу – також на колишньому рівні в 2,296 трлн грн.

Верховна Рада прийняла проект держбюджету на 2017 рік у першому читанні 20 жовтня.

Основою для розрахунку показників держбюджету на 2017 рік став макроекономічний прогноз, який передбачає зростання реального ВВП на 3%, зростання номінального ВВП до 2,585 трлн грн, споживчу інфляцію до кінця року на рівні 8,1%.