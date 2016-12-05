НФ просить НАБУ зупинити повернення Януковичу вкрадених коштів

Про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.

«Ми повідомляємо про підготовку злочину. Півтора мільярда доларів грошей Януковича і його «братви», які мали бути повернуті громадянам України, збираються вкрасти», - наголосив Бурбак.

«За нашими даними, власники офшорних компаній, які мають права на ці кошти, вже провели переговори для продажу своїх активів за «відкати» 80% високим посадовим особам», - повідомив він.

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Керівник фракції наголосив, що більше року «Народний фронт» у парламенті відстоює повернення через режим спецконфіскації грошей, вкрадених Януковичем. Ці гроші планується направити на потреби армії, зарплати вчителям і медикам.

«Ми зустрічали і зустрічаємо дикий спротив, блокування, відвертий саботаж. За галасом і патяканням, виявляється, готувалася чорна схема крадіжки цих грошей. Зараз вона приведена у дію», - наголосив керівник фракції.

«Всі бачили, з яким задоволеним виглядом один персонаж виступав у суді. Розумію, що дехто з теперішніх персонажів вже ці гроші планує витратити на розгортання своїх виборчих штабів для дочасних виборів – цього не буде», - підкреслив він.

За словами Бурбака, «Народний фронт» звертається до НАБУ із вимогою взяти у своє провадження та розпочати слідство щодо грошей Януковича.

«НАБУ має зупинити підготовку злочину. Ми вимагаємо від НАБУ виявити і назвати прізвища тих, хто сьогодні за хабарі від імені влади веде переговори про те, щоб ці гроші повернулися назад Януковичу. Ще раз пограбувати Україну ми не дамо!», - резюмував Бурбак.