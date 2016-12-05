Фракція БПП підтримає законопроекти, необхідні для прийняття держбюджету-2017 - нардеп

Про це телеканалу «112 Україна» повідомив народний депутат від БПП Олексій Гончаренко після засідання фракції, в якому брав участь президент Петро Порошенко.

«Податкові зміни, щодо соціальних стандартів, щодо мінімальної заробітної плати, ми обговорили, була дискусія. Фракція проголосувала і підтримала те, що завтра ми будемо голосувати за ці закони, щоб якомога швидше піти на перше читання державного бюджету, і далі ми змогли піти на друге читання», – сказав Гончаренко.

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Говорячи про заяви нардепа-втікача Олександра Онищенка, Гончаренко зазначив: «Цю тему також було обговорено. Ми почули вичерпну відповідь від наших колег та президента. Нам все зрозуміло щодо діяльності пана Кадирова (Онищенка) та його заяв. Відповідь, що зараз реалізується сценарій, в якому Кадирова використовує ФСБ РФ. Це можна побачити по тому, звідки Кадиров робить свої виходи в ефіри. І про те, що Кадиров сьогодні переслідується незалежним антикорупційним органом... Зараз ми маємо всі підстави вважати, що й наші спецслужби це підтверджують, що він використовується російськими спецслужбами».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Онищенко заявив, що передав спецслужбам США «компромат» на президента Петра Порошенка. Депутат стверджує, що він упродовж року записував свої розмови з президентом України на наручний годинник з диктофоном.

Також Онищенко звинуватив Адміністрацію президента у купівлі за готівку голосів у Верховній Раді, яка проходила через нього і кількох інших депутатів.