"Я з вами поговорю, тільки не в цьому місці": Луценко і Новинський влаштували перепалку на комітеті Ради (відео)

Комітет розглядав подання ГПУ на зняття недоторканності з Новинського, передає 112 Україна.

"Я особисто вважаю неприпустимим, щоб захистом тут, на комітеті, не в процесі, це їхнє право, виступав чоловік, який очолював слідче управління МВС і власне займався переслідуванням пана Драбинка. Саме він виступав у ролі захисника нардепа Новинського... Це ще раз доводить повний зв'язок нардепа Новинського і з діями тодішньої міліції, які виконували злочинні замовлення Януковича на узурпацію влади в церковному житті шляхом позбавлення волі одного з наближених до покійного митрополита Володимира архієпископів", - заявив Луценко.

Новинський подібне зауваження спробував спростувати.

"Юрій Віталійович виступив з обвинуваченням мого адвоката, можна він скаже два слова з цього приводу..? Це було голослівне звинувачення, я хочу сказати, що Татаров Олег працював одним з керівників міністерства внутрішніх справ, коли міністром був Юрій Луценко", - заявив він.

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Луценко зазначив, що такого ніколи не було.

"Не ніколи, а коли", - продовжив сперечатися Новинський.

"Якщо хочете про "коли" поговорити, то я з вами поговорю, тільки не в цьому місці, добре?" – відповів генпрокурор.

"Я сказав не заступник, а керівник, один з керівників ваших підрозділів, що входить до Міністерства внутрішніх справ ... Я ніколи не брешу", - продовжив сперечатися депутат.

Пізніше Луценко взяв слово і заявив, що Новинський бреше.

Після чого знову розгорілася суперечка, яка закінчилася роллю в історії Олександра Невського, при тому Луценко кілька разів використовував словосполучення "русский мир" на адресу Новинського.