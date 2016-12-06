Геращенко розкрила схему крадіжок бензину на автобазі Ради

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради.

"З дня обрання користувалася службовою машиною, виключно в службових цілях: на роботу, на заходи, в аеропорт. Живу я поблизу Лаври, отже, в сесійні дні, коли я з 8 до 20 у ВР, машина привозить мене на роботу і додому, легко перевірити, що я цілий день на роботі, іноді це ще якісь заходи, що відбуваються, як правило в центрі. В дні відряджень машина відвозить в аеропорт і забирає", - йдеться у її повідомленні.

Також Геращенко наголосила, що принципово не користується машиною в приватних цілях. А у відрядження по країні в регіони їздить не службовим, а особистим авто.

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"Підтримуючи всебічний контроль за використанням державних коштів, в тому числі тих, що йдуть з бюджету на забезпечення діяльності ВР, офіційно звернулася до керівника транспортного відділу з проханням надати інформацію про роботу закріпленого за першим заступником голови ВР. В результаті - ШОК. Згідно з довідкою, машина в день "намотує" не менше 120 км, в тому числі в дні моїх щотижневих відряджень в Мінськ!" - висловила обурення Геращенко.

При цьому у серпні, коли у неї була офіційна відпустка і її не було в Києві, за цією довідкою, машина намотала 4229 км. У вересні, коли у Геращенко було чимало відряджень, машина намотала 5 тис. км.

"Очевидно, ця довідка, підписана директором автобази, свідчить про їхню впевненість у повній безкарності і в тому, що я просто не буду то читати і розбиратися. І якщо на одній машині можна красти і списувати сотні літрів бензину на місяць, то важко уявити, що відбувається в цілому. Щомісяця лише на одній машині списується чи крадеться до 10 тисяч гривень", - підрахувала перший віце-спікер Ради.

Геращенко вже написала офіційну вимогу на голову ВР створити комісію й розібратися з цією ситуацією.