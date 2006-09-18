МЗС офіційно вимагає від Росії повернути кримські маяки без зволікань

Міністерство закордонних справ України поінформувало нотою російську сторону про рішення Севастопольського апеляційного господарського суду вилучити з незаконного володіння Міністерства оборони Російської Федерації 22 навігаційно-гідрографічних об`єкта та очікує на неухильне виконання цього рішення найближчим часом.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі прес-служби МЗС України у зв’язку з рішенням суду про вилучення НГЗ в Криму з підпорядкування Чорноморського флоту РФ.

Прес-служба МЗС наголошує, що “Україна, як і інші морські держави, несе юридичну відповідальність за навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у власних територіальних водах перед іншими державами. Тому відверте небажання Росії передавати українській стороні належні їй об`єкти інфраструктури навігаційно-гідрографічного забезпечення (далі - НГЗ) безпеки мореплавства, розташовані на узбережжі Кримського півострова від мису Тарханкут до мису Аю-Даг, унеможливлює виконання Україною своїх міжнародних зобов’язань у сфері забезпечення безпеки мореплавства і може призвести до непередбачуваних наслідків”.

МЗС України зазначає, що, відповідно до статті 2 міжурядової Угоди про взаємні розрахунки, пов’язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України від 28 травня 1997 року, українська сторона передала російській стороні в оренду для потреб ЧФ РФ земельні ділянки та об’єкти, перелік яких міститься у додатках 2 і 3 до Угоди про параметри поділу ЧФ.

Згідно із статтею 1 Угоди про параметри поділу ЧФ від 28 травня 1997 р., порядок використання об’єктів ЧФ, за винятком згаданих у додатках 2 і 3 до цієї угоди, визначається українською стороною, наголошує МЗС.

Об’єкти НГЗ безпеки мореплавства, розташовані на території України і утримувані ЧФ РФ, до згаданих додатків не включені. Більше того, зазначає прес-служба зовнішньополітичного відомства, відповідно до статті 17 Закону України „Про порядок допуску та умови перебування підрозділів збройних сил іноземних держав на території України” від 19 березня 2000 р., зазначені об’єкти оренді не підлягають.

“Враховуючи викладене, українська сторона наполягає на тому, що об`єкти і засоби Національної системи НГЗ безпеки мореплавства України, розміщені на узбережжі Чорного моря в районі від мису Тарханкут до мису Аю-Даг, не можуть перебувати у віданні та практичному використанні військових формувань ЧФ РФ, оскільки відповідальність за забезпечення безпеки мореплавства у національних територіальних водах покладена винятково на Україну і є невід`ємним елементом її суверенітету”, - наголошується в коментарі прес-служби МЗС.

Військові формування ЧФ РФ, як і будь-які інші органи Російської Федерації, жодним чином не уповноважені здійснювати будь-яку відповідальність за безпеку мореплавства, а також проводити діяльність з управління системою судоводіння та НГЗ безпеки мореплавства у територіальних водах України, що, серед іншого, підтверджується «Сповіщенням мореплавцям ГУНіО МО РФ № 1-23 від 1 червня 1996 р.» (п. 4), «Сповіщенням мореплавцям ГУНіО МО РФ №17, вип.1, збірник 9956.01.1998р.», «Сповіщенням мореплавцям ГУНіО МО РФ № 1-20 від 1 січня 2000 р. (випуск 1, адм. № 9956.01), відповідно до яких «ГУНіО МО РФ передало гідрографічне майно та засоби, необхідні для забезпечення безпеки мореплавання, національним гідрографічним службам країн-республік колишнього СРСР на Балтійському, Чорному і Каспійському морях та відповідальності за безпеку мореплавства у територіальних водах та економічних зонах цих держав не несе».

У коментарі також зазначається, що “українською стороною не сприймається та викликає здивування твердження російської сторони про невизнання судових рішень України щодо об’єктів НГЗ, оскільки така позиція суперечить нормам міжнародного права та законодавству України. Зокрема, відповідно до Конституції України юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, і судові рішення ухвалюються судами іменем України та є обов`язковими до виконання на всій території України”.

Прес-служба повідомляє, що за інформацією „Севастопольської філії Дежгідрографії ім. Л.І.Мітіна” Державної установи „Держгідрографія” Міністерства транспорту та зв’язку України, 11 вересня 2006 р. відбулося засідання Севастопольського апеляційного господарського суду за позовом заступника генерального прокурора України на користь держави в особі Державної установи „Держгідрографія” Міністерства транспорту та зв’язку України про вилучення у Міністерства оборони РФ з незаконного володіння об’єктів і майна системи НГЗ безпеки мореплавства, розташованого на території Автономної Республіки Крим від мису Тарханкут до мису Лукул і від мису Сарич до мису Аю-Даг.

Згідно з оголошеною у судовому засіданні резолютивною частиною постанови Севастопольського апеляційного господарського суду по справі № 2-20/120.2-2006, рішення Господарського суду Автономної Республіки Крим від 6 червня 2006 року про відмову в задоволенні позовних вимог заступника генерального прокурора України – відмінено. Постановою суду позов заступника генерального прокурора України про вилучення 22 об’єктів НГЗ безпеки мореплавства, задоволений у повному обсязі. Постанова суду вступає в законну силу з дня її прийняття і є остаточною.

МЗС України поінформувало нотою російську сторону про постанову Севастопольського апеляційного господарського суду та очікує на її неухильне виконання найближчим часом, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України