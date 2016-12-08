Представництво ЄС пояснило механізм призупинення дії безвізових режимів

Європейська комісія отримає можливість тимчасово призупиняти дію безвізових режимів з третіми країнами на період 9 місяців для певних категорій громадян однієї країни, але якщо обставини, які призвели до призупинення безвізового режиму, не будуть усунені, тоді Єврокомісія може призупинити можливість вільного подорожування до Шенгенської зони для усіх громадян цієї країни.

Про це йдеться у повідомленні Представництва Європейського Союзу в Україні у соціальній мережі Facebook.

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У дипломатичному відомстві нагадали, що 7 грудня Комітет постійних представників (COREPER) від імені Ради ЄС підтримав погоджений з Європейським парламентом компромісний текст про норму щодо перегляду механізму призупинення, який може бути застосований до усіх чинних угод з візової лібералізації. Угоду було досягнуто між Радою ЄС, Європейським парламентом і Європейською комісією того самого дня.

«Ця угода збалансована; вона вкрай важлива для ефективності та надійності політики Євросоюзу з візової лібералізації. Чинний механізм призупинення не є адекватним і наразі його буде поліпшено. Водночас факт того, що нам вдалося досягти угоди, має відкрити двері для подальшого прогресу у питаннях візової лібералізації з іншими країнами, які виконали усі необхідні зобов’язання. Завдяки досягненню цієї угоди, Словаччина, як країна-голова у Раді ЄС, засвідчує виконання одного зі своїх найбільших пріоритетів», – підкреслив міністр внутрішніх справ Словаччини та голова засідання Ради ЄС Роберт Каліняк.

При цьому у Представництві наголосили, що головною метою переглянутої норми є зміцнення механізму призупинення – зокрема, за допомогою полегшення для країн-членів ЄС процесу виявлення обставин, що можуть призвести до введення цього механізму. Це також відбувається за допомогою надання можливості Єврокомісії запускати механізм з власної ініціативи та доручаючи комісії щороку звітувати перед Європарламентом і Радою ЄС щодо тої межі, до якої країни, які мають безвізовий режим з ЄС, відповідають усім необхідним критеріям.

«Можливі підґрунтя для введення механізму було розширено; йдеться, зокрема, про погіршення співпраці щодо реадмісії, вагоме збільшення частки відмов у заявках, що стосуються реадмісії, включаючи громадян інших країн в дорозі, та відчутне збільшення ризиків для державної політики або внутрішньої безпеки країн-членів ЄС», - йдеться у поясненні Представництва ЄС в Україні.

«Також використання механізму буде полегшено за допомогою скорочення звітних періодів та кінцевих термінів заради пришвидшення процедури. Наприклад, звітний період для порівняння обставин, що призвели до введення механізму призупинення з попередньою минулорічною ситуацією або перед лібералізацією візового режиму, скорочено з шести до двох місяців», - зазначили європейські дипломати.

При цьому дається пояснення, яким чином буде діяти механізм призупинення.

«Механізм призупинення може бути запущено за допомогою сповіщення країни-члена ЄС або Європейською комісією. Якщо проста більшість країн-членів Євросоюзу доводить питання до загального відома, Єврокомісія повинна буде ухвалити рішення до виконання, яким тимчасово призупиняє дію безвізової норми для певних категорій громадян відповідної країни, що не входить до складу ЄС, на період у 9 місяців. Якщо обставини, за яких було застосовано механізм призупинення, не припиняються, Єврокомісія має ухвалити (найпізніше за два місяці до сплину періоду у 9 місяців) делегований законодавчий акт; згідно з ним, відбувається тимчасове призупинення безвізового режиму для усіх громадян відповідної країни з-поза меж ЄС на період у 18 місяців», - наголосили дипломати.

Також сказано про введення механізму моніторингу. «Його мета – гарантувати, що громадяни країн з-поза меж ЄС, які отримали право безвізових подорожей до Євросоюзу після діалогу з візової лібералізації, й далі відповідають критеріям, що слугували підґрунтям для надання їм безвізового статусу», - заявили в Представництві.

Разом з тим дипломати пояснили наступні кроки щодо затвердження механізму призупинення.

«Оскільки Комітет постійних представників підтвердив угоду від імені Ради ЄС, норму буде надіслано до Європейського парламенту для голосування у першому читанні; опісля її буде надано Раді ЄС для схвалення», - повідомили європейські дипломати.