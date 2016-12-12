ГПУ завершила досудове розслідування у справі проти Єфремова

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як підкреслили у відомстві, Єфремов на підставі «зібраних належних та допустимих доказів» обґрунтовано підозрюється в:

1) організації захоплення будівлі Луганської обласної державної адміністрації з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України);

2) пособництві в захопленні будівлі Управління Служби безпеки України в Луганській області з метою незаконного користування нею та перешкоджання нормальній діяльності установи (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України);

3) вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України);

Читайте такожСуд відмовив звільняти екс-"регіонала" Єфремова через закінченням терміну тримання під вартою

4) організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «Луганська народна республіка» (ч. 1 ст. 258-3 КК України);

5) державній зраді - тобто діянні, умисно вчиненому громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, а саме: наданні іноземній організації та її представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України (ч. 1 ст. 111 КК України).

В Генпрокуратурі зазначили, що наразі сторона захисту, відповідно до ст. 290 КПК України, має право ознайомитися з усіма зібраними стороною обвинувачення матеріалами досудового розслідування.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали 30 липня в аеропорту «Бориспіль», звідки він, за даними ГПУ, намагався вилетіти до Відня.

1 серпня Печерський райсуд Києва ухвалив рішення заарештувати екс-депутата на 2 місяці без права внесення застави. 27 вересня суд продовжив термін перебування Єфремова під вартою ще на 60 діб. 24 листопада суд ще раз подовжив йому арешт - до 22 січня 2017 року.