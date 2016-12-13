В Раді пропонують дозволити використання електронних підписів на планшетах при укладенні угод

«Наразі разом з головою політради партії Тарасом Батенком подали короткий, але важливий законопроект про внесення змін у статтю 207 Цивільного Кодексу, щоб і державні установи, і бізнес могли використовувати підпис на сенсорних планшетах для укладення письмових правочинів», – написав на своїй сторінці в мережі Facebook Віталій Купрій.

За словами нардепа, відповідний аналог власноручного підпису все частіше застосовують у розвинених країнах світу. Делегати від УКРОПу на власні очі пересвідчилися в ефективності такого нововведення під час офіційного візиту до Грузії в лютому цього року. Використання цифрових підписів на сенсорному екрані, зокрема у будинках юстиції, дозволяє відвідувачам отримувати дозвільні або реєстраційні документи за лічені хвилини, зазначив Віталій Купрій.

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Процедура не потребує жодних додаткових погоджень заявника, оскільки саме таким погодженням і є факт отримання ним послуги. Крім економії часу, застосування підписів ручкою стилус на планшеті скорочує й зайві витрати на паперовий документообіг, адже вони можуть зберігатися на комп'ютері в електронному вигляді.

«Сподіваюсь, що Верховна Рада знайде можливість ухвалити цей законопроект у найближчому майбутньому», – зазначив представник УКРОПу.

Крім Грузії, електронні підписи на сенсорних екранах наразі активно використовуються у США та Великій Британії. Застосування електронного підпису відповідає стратегічним цілям розвитку інформаційного суспільства в Україні згідно із законом «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки».