Могеріні про антиросійські санкції: Рішення Трампа не вплинуть на політику ЄС

Про це Могеріні заявила в інтерв'ю The Wall Street Journal, передає РБК.

Говорячи про антиросійські санкції, голова європейської дипломатії заявила, що ЄС має намір їх продовжити. За її словами, які б рішення не приймала адміністрація Трампа щодо антиросійських санкцій, Брюссель буде продовжувати пов'язувати їх з виконанням мінських домовленостей.

"Європейські рішення не пов'язані з політичними рішеннями у Вашингтоні", - підкреслила Могеріні.

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Вона заявила, що ЄС готовий працювати з командою Дональда Трампа. При цьому вона допускає, що ЄС може об'єднатися з Росією проти деяких планів обраного президента США.

"У кожному конкретному випадку ви знайдете питання, де я не була би здивована бачити європейців і росіян на одній стороні. Це угода з Іраном, мирний процес на Близькому Сході і можлива роль ООН", - сказала Могеріні. Трамп заявив про те, що має намір переглянути угоду з Іраном, "струсити" Близький Схід і зменшити роль ООН.

Могеріні зазначає, що ЄС готовий до співпраці з командою Трампа по широкому спектру проблем, де у Брюсселя і Вашингтона є спільні інтереси.