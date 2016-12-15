"Буквально найближчим часом": в ГПУ обіцяють суд над керівниками НБУ, Мінекономіки і "Нафтогазу"

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на конференції з повернення активів «Повернення украдених активів корумпованої політичної еліти: арешт; конфіскація; управління».

Єнін наголосив, що, на його думку, "ніхто не буде сумніватися, що тема повернення активів, переслідування тих, хто продовжує грабувати цю країну навіть сьогодні, через три роки після Революції гідності, є одним з найбільш кричущих викликів для української державності".

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При цьому він зауважив, що Генпрокуратура перебуває на передових позиціях у боротьбі з корупцією.

"Лише за цей рік слідчими Генеральної прокуратури до суду подано біля 800 обвинувальних вироків у справах, де йдеться про корупцію", - повідомив Єнін.

Як стверджує заступник генпрокурора, це більше, ніж половина від загальної кількості обвинувальних вироків, поданих сукупно усіма слідчими органами України.

"На сьогодні ми можемо говорити, що немає недоторканних. На лаві підсудних буквально вже ближчим часом з'являться керівники Національного банку, Міністерства економіки, «Нафтогазу», керівництво комерційних банків, а також державних агенцій", - наголосив Єнін.

"Сьогодні ми очікуємо на вердикти стосовно першого заступника Миколаївської обласної адміністрації, колишнього міністра юстиції, колишнього заступника міністра охорони здоров'я, заступників керівників прокуратури та керівників прокуратури різних регіональних та місцевих ланок і багатьох інших", - сказав заступник генпрокурора.

Також він додав, що наступною в черзі буде значна кількість як колишніх, так і сьогоднішніх чиновників.