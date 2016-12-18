В Україні сьогодні проходять перші місцеві вибори в об'єднаних територіальних громадах

За результатами голосування буде обрано 76 сільських голів, 46 селищних голів, 21 міського голову, а також відповідні місцеві ради та 1 старосту, повідомляє громадянська мережа ОПОРА.

Вибори проводяться в об’єднаних територіальних громадах в 22 регіонах України.

Читайте такожНа Вінниччині пройшли перші вибори в 7 об’єднаних територіальних громадах

Зазначається, що проведення цих виборів є підсумковим етапом об’єднання територіальних громад і набуття повноважень новими органами самоврядування.

Загалом, за даними ОПОРИ, агітаційна активність місцевих організацій політичних партій та кандидатів на перших місцевих виборах 18 грудня не була високою. «Втім, конкретність виборчого процесу є вищою у міських об’єднаних територіальних громадах і доволі слабкою на рівні сіл та селищ», - зазначається в повідомленні.

Також в ОПОРІ наголосили, що на перших місцевих виборах в об’єднаних територіальних громадах не вдалося повністю запобігти зловживанням адміністративними ресурсами та використанню кандидатами місцевих програм розвитку у виборчих інтересах. Крім того, посадові особи органів влади залучалися в окремих громадах до агітації на користь конкретних кандидатів, що у низці випадків мало ознаки зловживання адміністративним ресурсом.