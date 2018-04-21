Віктор Янукович: У Ющенка іноді бажання перевищують можливості

Прем’єр-міністр України Віктор Янукович дав інтерв’ю європейським медіа Бі-Бі-Сі, “Файненшл Таймс”, “Ді Вельт”, “Франс Прес”.

Під час спілкування з пресою пану Януковичу журналісти ставили питання по черзі, часом доповнюючи одне одного, отож це інтерв`ю можна вважати спільним для всіх присутніх ЗМІ.

Український прем`єр торкнувся як проблем зовнішньої та внутрішньої політики, так і стосунків із президентом Віктором Ющенком.

Запитання: Від вашого візиту до Брюсселя найближчого четверга очікують зміни акцентів в оцінці євроатлантичних перспектив України. Особливо беручи до уваги невдоволення президента Віктора Ющенка, що пролунало наприкінці минулого тижня після зустрічі із вами. Чи варто очікувати якихось змін у ваших заявах?

В. Янукович: Ні. На мій погляд, цього не буде. Тому що під час першого візиту я зробив наголос на тому, що ми маємо бути послідовними. Стосунки, які ми будували, і моя політична сила також, були послідовними, і завжди ми у цих стосунках були передбачуваними. Це дуже важливо. Тому мій уряд буде надійним, передбачуваним партнером у стосунках із європейськими структурами, із Європейським союзом. І це наш принцип.

Європейський союз є пріоритетом нашої зовнішньої політики. І пропозиція про підготовку ширшої угоди, яка пролунала під час зустрічей минулого тижня, зараз обговорюється, і я планую із головою Єврокомісії Жозе Мануелем Баррозу це також обговорювати найближчого четверга.

Щодо НАТО, то під час минулої поїздки до Брюсселя ми зробили усі наголоси, по всіх напрямках. Вони усі реальні, і для мене також це принципово, як і для президента. Вони відповідають реаліям в Україні, і змінювати нам нічого не потрібно.

Запитання: Президент Ющенко після зустрічі із вами висловлював стурбованість діями уряду і прем’єр-міністра, у тому числі і стосовно позиції у питанні НАТО. Чи ви сприймаєте цю стурбованість президента?

В. Янукович: Я сказав би так. У Віктора Андрійовича іноді бажання перевищують можливості. Я про це кажу вперше. Я нічого тут не бачу поганого. Але це є. Тому треба спочатку пройти відповідний шлях, щоб досягти тієї чи іншої мети. Від того, як ми пройдемо цей шлях, залежатиме результат. Це і питання європейської інтеграції, коли ми кажемо, що маємо позбутися євроромантизму і стати європрагматиками. Не треба дратувати наших партнерів в Євросоюзі і перекладати ті проблеми, що є в Україні, на плечі наших партнерів. Їх треба тут вирішувати, замість того, щоб багато говорити.

Це ж не випадково, що за останні роки рівень підтримки інтеграції в НАТО в Україні знизився. Треба дати відповідь – це була вдала політика чи ні? І сказати чесно, що це була політика невдала.

І такий приклад. Якщо український народ зараз почати годувати тією їжею, якої він не сприймає, - до чого це призведе? Чи є шлях примусити їсти те, чого людина не хоче? Немає! Треба її, цю їжу, травами трохи здобрити, щоб це подобалося, ситуацію зробити не принизливою, щоб, як кажуть, був апетит. Оце зараз ми, політики, маємо зробити. А не йти шляхом, який не сприймається суспільством. Це тактика. І я впевнений, що зараз саме таким шляхом треба йти.

Запитання: А хто все ж таки головний у визначенні засад зовнішньої політики? За ким вирішальне слово – президентом чи прем’єром? Віктор Ющенко наполягає, що це виключна його прерогатива.

В. Янукович: Безумовно, політики мають брати на себе відповідальність, і президент, і прем’єр-міністр. І заявляти про свою позицію. І я про свою позицію заявив. Це позиція, чи не так? І я про це кажу відкрито.

Запитання: Однак міністр оборони заявляє, що діятиме у відповідності до курсу президента на НАТО, втілюватиме реформи в армії згідно із стандартами НАТО. Ви будете йому заважати?

В. Янукович: Ви знаєте, не буває такого. Усі рішення уряду і Верховної Ради виконавці будуть виконувати на сто відсотків. Виконавська дисципліна буде чіткою, дуже жорсткою і принциповою. Я за неї несу відповідальність. Такого не буде, щоб рішення не виконувалися.

Запитання: Одразу ж після переговорів у Брюсселі ви вирушаєте до Москви, на переговори із російським головою уряду та керівництвом “Газпрому”. Якою є головна причина, через яку ваш уряд досі не може домовитися про ціну на газ для України?

В. Янукович: Головна проблема, і я казав про це не раз, - Україна сьогодні не готова на 100 відсотків перейти на ті ціни, що є у Європі. Бо Україна має зовсім іншу ціну реалізації своєї продукції у Європі, ніж європейські підприємства. Україна сьогодні платить мито за багатьма товарними групами. Це дискримінація українського виробника. Оце є проблема, яку ми маємо вирішити. Тому ми зараз шукаємо можливостей, як вийти із цього складного становища. Я сьогодні мав телефонну розмову із керівниками “Газпрому”. Ситуація ускладнилася цього року ще й тому, що весь туркменський газ із 26 вересня піде через Росію.

Скажіть, будь ласка, що це дасть, якщо я вам казатиму про цифри, про мрії? Знаєте, я практик. Цього року буде 30 років, як я працюю керівником, і я знаю, що таке сказане слово. Мене іноді критикують мої опоненти, що я на них не схожий. Вони звикли багато казати і не нести за це відповідальності. Я вирішую проблеми, як господарник. У цьому різниця.

Запитання: Коли, на вашу думку, з’явиться новий формат коаліції і чи станеться це взагалі за участі “Нашої України”?

В. Янукович: Я вважаю, що у цьому питанні треба найближчим часом ставити крапку. Тому що зараз на порядку денному стоїть питання: яким чином може працювати уряд, у якому де-факто присутня “Наша Україна”, а де-юре це питання не підтверджене в угоді? От сьогодні вже обговорюється питання стосовно міністра з надзвичайних ситуацій. Цю посаду обіймав представник “Нашої України”. Але попередня моя розмова із антикризовою коаліцією показала, що ставлення (залишити квоту за “Нашою Україною” – Бі-Бі-Сі) негативне. Я зараз у складному становищі. Бо я дійсно мав особисту домовленість із президентом Ющенком про входження саме цих міністрів до складу Кабінету Міністрів. Але була й інша домовленість – якщо ми не встигнемо підписати угоду до формування уряду, - ми це зробимо пізніше. Але який це термін?

Зараз ми бачимо, що цю ситуацію використовують деякі політики для того, щоб не будувати стосунки на питаннях, які об’єднують, а шукати розбіжності. Коли лунають критичні, образливі висловлювання на адресу антикризової коаліції з боку наших майбутніх партнерів - це не дає перспективи. Зараз знову потрібна політична воля як з боку президента і прем’єр-міністра, так і чотирьох політичних сил. І ближчим часом слід приймати рішення – чи ми йдемо разом, чи кожен іде своїм шляхом. Ми налаштовані йти разом, і я це підкреслював неодноразово – ще після виборів ми говорили про те, щоб створювати коаліцію Партії регіонів та “Нашої України”. І ми нашу позицію не змінюємо.

Запитання: Як би ви оцінили свої стосунки як прем’єр-міністра із президентом України? З його боку лунало багато критики на вашу адресу.

В. Янукович: Зараз відбувається конституційна реформа. Вона наповнюється реальним змістом, іде перерозподіл повноважень на користь уряду, і є сьогодні проблема, яку ми маємо вирішувати з двох сторін – і президент, і голова уряду. Як зробити так, щоб створити дієвий механізм співпраці між урядом і парламентом, урядом і президентом. Це процес болючий, це треба визнати і набратися терпіння і відповідальності. Тому є багато речей, про які не треба казати публічно, вони мають лишатися між нами, бо це процес, робочий процес.

Запитання: Портрет президента Ющенка у вашому кабінеті повісили ви, чи він залишився від попередників?

В. Янукович: На цьому місці, що ви бачите, повісив я (навпроти вхідних дверей – Бі-Бі-Сі). Він був трохи прихований в іншому місці, за квітами, не дуже видно. Тепер усі, хто заходить, бачать портрет глави держави.

Запитання: А чий портрет висить у кабінеті президента?

В. Янукович: Ви знаєте, я, до речі, жодного разу ще не був у кабінеті президента. Поки що.

Бі-Бі-Сі