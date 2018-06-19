А ви уявляєте Віктора Януковича у кріслі спікера?

Сьогоднішній парламентський день був короткий. Як і на передостанньому засіданні, ніхто з народних обранців не робив секретів з того, що БЮТ веде переговори із Партією Регіонів. Втім, на шляху цих переговорів виникли труднощі із складанням коаліційної угоди. А можливо, втрутився Президент, з яким, кажуть, вчора зустрівся Віктор Федорович. Але тим не менше, якщо вірити депутатам, позиції двох найбільших фракцій по “спільній” Конституції практично погоджені, “середньострокові плани” (Янукович – президент, Тимошенко - прем’єр, узгоджені ще у вересні) залишаються в силі. А до нових виборів, як кажуть, лідер ПР мав зайняти посади спікера. Поки що ми вирішили запитати народних депутатів, чи уявляють вони Віктора Федоровича Януковича (саме цю посаду пропонують йому у новій коаліції) на посаді спікера?

Тарас Чорновіл, фракція Партія Регіонів: посада спікера трохи не його

Ця посада не найкраще до нього підходить. Якби поділити посади так, Янукович – прем’єр, Юлія Тимошенко – спікер та лідер більшості, Віктор Ющенко – Президент. Психологічно та щодо здатності організувати це був би найкращий поділ. А спікер - трошки не його. Це ж треба вміти спокійно реагувати на якісь виклики, спокійно вміти спілкуватися, щось проковтувати. Невдалим виявився на цій посаді навіть спікер Яценюк - занадто демонстрував себе. А Віктор Янукович навряд чи вміє реагувати у такий спосіб на випади, які завжди йдуть проти спікера парламенту. Спікер повинен врешті-решт запам’ятати в обличчя всіх депутатів (це ж, окрім всього іншого, ще й психологічне співжиття і всі депутати є рівними за Конституцією), то навряд чи це його... А крім того, для адміністративного управління, досвід якого має Віктор Федорович, норма: я – начальник, ти – дурак, на певних етапах може бути ефективною, але у парламенті вона не приходить.

Сергій Гриневецький, фракція Блоку Литвина: відкриє засідання, а потім скаже: "Саша, веди засідання, я пішов..."

А чому ні? За Конституцією спікер веде засідання, організовує роботу Верховної Ради. А є ще один пункт: спікер представляє Верховну Раду у зносинах з іншими державним органами. Приходить голова Верховної Ради і каже: “Доброго ранку”. - Доброго вам ранку, пане спікер, - кажуть депутати. - Прошу зареєструватися. Зареєструвалися. - Виступи з фракцій, прошу записатися. Записалися. - Слово надається Партії Регіоів. Виходить Єфремов. Закінчив виступ, а потім спікер каже: "Саша (мається на увазі Лавринович), веди засідання, а я пішов представляти Верховну Раду у зносинах з іншими державним органами.

Ярослав Сухий, фракція Партія Регіонів: Віктор Федорович буде прекрасний спікер

Віктор Федорович буде прекрасний спікер. Регламент легко вивчити і зрозуміти. Значення головуючого на пленарних засіданнях гіпертрофоване. Якби не було президентських виборів і кризи, спікер би залишався простим головуючим. Відкрити засідання, дати слово, закрити засідання, оголосити законопроект, подивитися, за що проголосували, чи є 226 народних депутатів – все. Що значить керувати парламентом? Парламентом ніхто не керує. Спікер просто веде засідання.

Андрій Парубій, фракція “Наша Україна”: Віктор Федорович буде смішний у ролі спікера

Віктор Федорович буде смішний у ролі спікера. Більше того, він не згодиться на цю посаду. Думаю, що йому надзвичайно важко буде цілий день сидіти у сесійній залі і займатися у тому числі мистецтвом слова.

Сергій Міщенко, фракція БЮТ: всі 450 народних депутатів здатні бути спікерами

Всі 450 народних депутатів здатні бути спікерами. Врешті-решт, ми не бачили Віктора Федоровича у ролі спікера. Я не знаю, який він може бути спікер, але якщо він захоче, то давайте дамо йому посаду. І давайте не критикувати заздалегідь. Я, наприклад, думаю, що він буде добрим спікером.

Опитувала Маша Міщенко