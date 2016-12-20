У Мінфіні розповіли, коли представлять нове керівництво ПриватБанку

Про це повідомив міністр фінансів України Олександр Данилюк.

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«Сьогодні ввечері або завтра вранці ми представимо і склад правління і наглядова рада. Це буде професійний склад, який буде будувати майбутнє «Приватбанку», - сказав Данилюк.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в неділю, 18 грудня, прийняв рішення передати в 100% державну власність найбільший в Україні банк «ПриватБанк». Рішення прийнято на підставі результатів засідання Ради національної безпеки і оборони україни за пропозицією Національного банку України. Як підкреслював міністр фінансів Олександр Данилюк, «ПриватБанк» продовжить свою роботу в звичайному режимі, а команда нового менеджменту буде сформована найближчими днями.

Підтримку націоналізації «Приватбанку» висловили президент Європейського банку реконструкції і розвитку Сума Чакрабарті, глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, а також керівництво Світового банку.