Віхи тижня: коаліційний туман, річний план від НАТО і «рука Москви»

Парламентськими кулуарами бродить привид коаліції, який має серйозні проблеми з матеріалізацією. Президент Ющенко не збирається капітулювати перед можливими творцями нової більшості у Верховній Раді. НАТО видало Україні і Грузії втішливі призи, ставлення до яких в Києві і Тбілісі виявилося неоднозначним.

Не встиг Віктор Ющенко запропонувати на пост голови парламенту кандидатуру Івана Плюща, як Партія регіонів і БЮТ заявили про початок переговорів для створення коаліції. Власне кажучи, нічого дивного немає: глава держави подарував двом найбільшим парламентським фракціям відмінний привід для легалізації попередніх консультацій. Хоча Іван Степанович для соратників Віктора Януковича - відповідна кандидатура, їм сьогодні хочеться скоріше прорватися до реальної влади, не гаючи часу на дотримання регламентних тонкощів. Проте варто зазначити, що пошук консенсусу між бютівцями і регіоналами йде непросто. Деякі «сердечники» вже були б раді оголосити про створення нової коаліції, але «регіональна» обережність не пускає їх до раю формування парламентської більшості і приємного розпилювання влади на двох.

У максимально персоніфікованій українській політиці часто в ролі барометра виступають заяви лідерів партій і блоків. Так от - Юлія Тимошенко минулого тижня взагалі не робила політичних заяв, навіть традиційну прес-конференцію після засідання уряду проводити не стала. Не виключено, що перебуває в роздумах про те, якими міністерськими портфелями доведеться поділитися з новими партнерами. Наприклад, міністр транспорту і зв`язку Йосип Вінський вже почав особисту війну проти створення «сердечно-регіональної» коаліції, усвідомлюючи як власні нерадісні перспективи, так і можливість нашвидкуруч одержати додатковий політичний капітал. Вождь регіоналів Віктор Янукович відмовчуватися не став, але не повідомив співгромадянам, які прагнуть подробиць, нічого конкретного. Певно, Віктор Федорович теж перебуває в роздумах - над подальшими варіантами розвитку подій. Остаточне рішення він ухвалить, ймовірно, 9 грудня, під час поїздки до Москви на похорони патріарха Алексія ІІ.

Засмучує інше: всупереч економічній кризі, що триває, потенційні творці коаліції більше думають не про її подолання, а вирішують одвічне питання «як нам облаштувати Україну». Певно, в БЮТ і Партії регіонів поки і самі не придумали систему взаємних гарантій від «кидка», який традиційно супроводжує більшість політичних домовленостей у нашій країні. Недовіра між політиками накопичувалася дуже довго, щоб враз її подолати. Запланований майбутніми коаліціантами перехід до парламентської республіки - матерія надзвичайно тонка, та й не всім до смаку перспектива на декілька років відмовитися від проведення загальнонаціональних виборів. Так і до довічного депутатства або президентства докотитися можна.

Хоча інформовані джерела стверджують, ніби і Віктор Ющенко в переговорах з регіоналами зондував ґрунт на тему обрання глави держави в парламенті, сьогодні на Банковій подібний варіант розвитку подій категорично заперечують. Президентський секретаріат готовий грудьми стати на захист права громадян обирати лідера країни всенародно, сподіваючись, що і Конституційний Суд в цьому питанні підсобить. Віктор Андрійович вже вгледів досвідченим оком у формуванні коаліції і вплив Віктора Медведчука, і незмінну «руку Москви».

Варто згадати і про цікаві зміни в команді Ющенка: постійним представником президента в парламенті став Петро Олійник. Цей нашоукраїнець відзначається незалежним характером і готовністю не тільки конкурувати з Віктором Балогою за вплив на Віктора Андрійовича, але й пропонувати власні варіанти дій у Верховній Раді. Альтернативні ініціативи для Президента в кінці року явно зайвими не будуть.

На внутрішньополітичні проблеми нашаровуються невдачі у сфері зовнішньої політики. Україні і Грузії офіційно відмовлено в можливості одержати від НАТО ПДЧ. Але натівські дипломати спробували підсолодити пілюлю, пообіцявши пострадянським республікам річні цільові програми розвитку відносин. Це дозволить Києву і Тбілісі не звертати з магістрального шляху розвитку відносин з Альянсом. Віктор Ющенко і міністр закордонних справ Володимир Огризко продемонстрували публічне задоволення подібним розвитком подій, а ось Михайло Саакашвілі провів чистки міністерських лав - очевидно, таке рішення Альянсу його не дуже влаштовує.

В світлі цих подій дуже цікаво, як розвиватиметься запропоноване Польщею і Швецією «Східне партнерство» для шести пострадянських республік, серед яких і наша країна. Вітчизняне зовнішньополітичне відомство вже дало зрозуміти, що не хотіло б міняти перспективу вступу в ЄС на перебування в комфортабельних сінях Євросоюзу. Проте у євро-чиновників свої резони, і розраховувати на прорив у західному напрямі Києву непросто. Особливо - в умовах потепління відносин між багатьма європейськими країнами і Росією.

Своєрідний подарунок до дня української армії одержав народний депутат Валерій Коновалюк - міністр оборони Юрій Єхануров відмінив накази про присвоєння йому військових звань від капітана до підполковника запасу. Отже тепер комісію з розслідування обставин постачань української зброї до Грузії очолює старший лейтенант запасу Коновалюк. Щоправда, ця обставина не дуже засмутила Валерія Ілліча, і він продовжує погрожувати викриттями президентові і його оточенню.

Євген Магда