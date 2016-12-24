НАЗК направило до суду ще 6 адмінпротоколів про невчасне подання е-декларацій

Про це повідомляє прес-служба НАЗК, посилаючись на ухвалене на черговому засіданні рішення.

Згідно з протоколами, уповноважені особи НАЗК виявили випадки невчасного подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, за 2015 рік без поважних причин.

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Документи складено відповідно до частини третьої статті 12 закону України «Про запобігання корупції» та Порядку оформлення протоколів про адміністративні правопорушення та внесення приписів НАЗК.

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня завершився перший етап подання електронних декларацій за 2015 рік для суб'єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище. Українські чиновники задекларували 30 млрд грн коштів, майже половина з яких - готівкові. Також чиновники задекларували велику кількість рухомого й нерухомого майна, оціночна вартість якого явно перевищує офіційні доходи, отримані на державній службі.

15 грудня НАЗК повідомило, що передало до суду перші чотири адміністративних протоколи про несвоєчасне подання чиновниками електронних декларацій.