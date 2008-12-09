БЮТ, НУ-НС і Литвин почнуть негайно, але коаліції сьогодні не буде?

Переговори про створення коаліції між Блоком Юлії Тимошенко, Наша Україна – Народна самооборона та Блоком Литвина розпочнуться негайно, але навряд чи коаліція буде сформована сьогодні.

Таку думку сьогодні кореспонденту УНІАН висловив народний депутат від блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ.

“До кінця сьогоднішнього дня ми навряд чи встигнемо сформувати коаліцію, але будемо намагатися це зробити в максимально стислі терміни”, - сказав він. Т.СТЕЦЬКІВ висловив сподівання що найближчими днями коаліція трьох фракцій у ВР буде створена і ВР розпочне нормальну роботу.

Він нагадав, що сьогодні під час засідання фракції НУ-НС було ухвалене рішення про початок переговорів щодо створення коаліції з БЮТ та Блоком Литвина. При цьому він повідомив, що всього на засіданні фракції був присутній 61 народний депутат і 55 з них позитивно проголосували за таке рішення. За його словами, не голосували тільки представники партії “Єдиний центр”. “Рішенням доручено голові фракції та його заступникам негайно звернутися до фракцій БЮТ та Блоку Литвина про початок таких переговорів та формування коаліційної угоди”, - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.