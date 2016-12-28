У Донецьку підірвали екс-чиновника СБУ, що переметнувся на бік бойовиків - Грицак

13:27, 28 грудня 2016
Політика
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У центрі окупованого Донецька постраждав від вибуху екс-заступник начальника слідства Донецького управління СБУ, який перейшов на бік бойовиків.

Грицак розповів про екс-чиновника СБУ / Фото УНІАН

Про це в інтерв'ю 112 каналу розповів глава СБУ Василь Грицак.

"Ми затримували військовослужбовців СБУ у чині полковників, підполковників за роботу на Росію. Наприклад, заступник начальника слідства Донецького управління. Кажуть, що минулого тижня його підірвали у центрі Донецька", - заявив він.

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Грицак зазначив, що його затримали, віддокументували, а потім обміняли на патріотів.

Раніше сайт 0629.com.ua передавав, що постраждалий під час вибуху в окупованому Донецьку 20 грудня є колишнім співробітником СБУ Євгеном Косяком.

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Теги: #Донецьк#вибух#СБУ