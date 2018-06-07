Як Литвин своє обрання "вимолював" - фоторепортаж

Обрання Володимира Литвина спікером Верховної Ради не стало несподіванкою – його кандидатуру відкрито називали у зв’язку із ймовірним створенням коаліції Блоку Юлії Тимошенко, Нашої України – Народної Самооборони та Блоку Литвина. Але швидкість, з якою розгорталися події у сесійній залі ВР, просто приголомшила.

Розпочиналося все у звичному для українського парламенту темпі – дві поспіль перерви по пів години на вимогу фракцій БЮТ та БЛ. Причому кожного разу заявлялося, що майже все “на мазі”, от тільки кілька дрібничок ще треба узгодити. Й регіонали розслабилися настільки, що навіть почали пропонувати перенести обрання спікера на ранок, мовляв, він мудріший від вечора...

Але потім все сталося буквально за кілька хвилин.

Поки віце-спікер Олександр Лавринович ставив на голосування внесення питання про обрання голови парламенту до порядку денного, поки вислуховував пропозиції, лідер блоку свого імені за колоною благав усі відомі йому сили про жадане крісло.

...із завмиранням серця Литвин вислухав, як Лавринович знімає з числа претендентів власну кандидатуру

...та навіть не одразу усвідомив результат голосування: 244 нардепи – “за”. Більше того, навіть три регіонали Тарас Чорновіл, Василь Грицак та Юхим Звягільський підтримали обрання Литвина.

Потім були обійми та привітання колег

...квіти та “перший”, ще "невпевнений" підхід до крісла

От він – момент тріумфу: після тривалих поневірянь сесійною залою ВР у якості “пересічного нардепа” Володимир Литвин повернувся у втрачене колись крісло.

Олена Перегуда

Фото Сергія Светлицького / УНІАН