Юлія Тимошенко: Але є і добрі новини

Звернення прем`єр-міністра України з приводу створення нової парламентської коаліції, обрання голови Верховної Ради та ситуації в країні

Добрий вечір, дорогі мої!

Події в світі та Україні розгортаються дуже стрімко, і саме тому я хочу сьогодні обговорити з вами життєво важливі питання.

Майже всі країни земної кулі охопила найпотужніша за останні вісімдесят років економічна криза.

Навіть у найбільших країнах світу почався масштабний економічний спад.

В окремих країнах Європи на чверть скоротилося виробництво в будівництві, машинобудуванні, металопрокаті.

Міжнародний валютний фонд передбачає в 2009, наступному році скорочення обсягу розвитку економіки досить і досить суттєво, що трапиться вперше з часів Другої світової війни.

В багатьох країнах світу національні грошові одиниці знецінилися по відношенню до долара аж до 30%.

За таких умов світ просто перестав будь-що купувати, в тому числі і продукцію наших заводів, наших аграріїв.

Але, незважаючи на ці сумні новини, в світі вже народжується перші слабкі паростки уповільнення кризи. Нарешті з‘являється надія, що ця світова криза не буде затяжною. Україна теж мусить бути сильною в ці важкі часи всесвітнього фінансово-економічного розбалансування. В нашій країні світова криза вже вплинула більше ніж на 90 % людей.

Ви знаєте, що ситуація в Україні в останній час ускладнювалась ще й свідомо створеною аморальною політичною кризою, яка ще і просто-напросто унеможливлювала протистояння фінансово-економічним викликам.

Паралізований парламент, безвідповідальне, пусте критиканство, агресія та чорна пропаганда. Причина цього – пустопорожня боротьба за другий президентський термін за будь-яку ціну.

Але є й добрі новини. Вчора в парламенті була утворена нова коаліція трьох політичних сил: нашої фракції БЮТ, Блоку „Наша Україна - Народна самооборона” та Блоку Володимира Литвина. Нарешті був обраний спікер парламенту - Володимир Литвин.

Парламентська політична криза завершена. Завтра у Верховній Раді розпочнеться нормальна, послідовна робота. Тепер у нас звільнені руки від кайданів. Кремлівські змови, державні заколоти, позбавлення людей права обирати президента всенародно виявилися знову банальною неправдою.

Хочу подякувати всім політичним силам, фракціям, народним депутатам, які своїм вчорашнім голосуванням припинили цю політичну ганьбу і створили коаліцію.

Всі ці позитивні кроки були зроблені не за допомогою президента, а всупереч його активній протидії створенню коаліції.

А тепер наші приоритетні кроки в парламенті після подолання політичної кризи будуть присвячені подоланню всіх негараздів, нормалізації життя кожного з Вас.

По-перше, нова коаліція ініціює вже завтра заслуховування звіту керівництва Нацбанку щодо вкрай ненормальної ситуації, яка склалася в банківській сфері. Будемо вимагати припинення корупції та спекуляцій на ринку гривні та долара, а також наполягатимемо на забороні банкам на власний розсуд підвищувати відсотки по кредитах, взятих на купівлю квартир, на розвиток аграрного, малого та середнього бізнесу. Це ж саме стосується і споживчих кредитів, які громадяни взяли для своїх домашніх потреб.

Так само завтра ми приймемо всі закони та зміни до бюджету, які забезпечать стабільну та в повному обсязі виплату пенсій. Не звертайте увагу на жодні провокаційні чутки відносно зменшення пенсій, або невиплат пенсій працюючим пенсіонерам. Такі розмови є повною провокацією.

І ще. Всі пільги та державні виплати, в тому числі і виплати на народження дітей будуть збережені.

Завтра у парламенті ми приймемо закон про посилення кримінальної відповідальності за невиплату, або затримку виплат пенсій, зарплат, стипендій, та незаконне звільнення з роботи.

Завтра як першочерговий буде розглядатися закон про заборону конфіскації банками квартир, які заходяться в кредитній заставі в банках.

Саме завтра ми розглядаємо два важливих закони для захисту аграріїв та будівельників в період кризи. І це лише початок нормальної роботи після завершення ганебної, навмисно створеної політичної кризи.

Я заявляю, що я особисто буду берегти цей парламент, новостворену коаліцію. Я ніколи не допущу знущання над Верховною Радою, над країною, які ми спостерігали останні місяці. Бо жодні президентські вибори не варті того, щоб політичні авантюристи кидали країну в прірву протистояння та хаосу.

Дорогі мої!

Я знаю як вам сьогодні важко. Важко багатьом людям у світі. Але я дуже хочу, щоб ви знали: є всі ресурси, необхідний потенціал, щоб захистити вас і гідно вийти із кризи. Після кризи завжди приходить піднесення.

Просто вірте в Україну.

Україна – сильна!