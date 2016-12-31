Маккейн - Путіну: у 2017 році загарбників України відправлять туди, звідки вони прийшли

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в Маріуполі, де перебував разом з президентом України Петром Порошенком.

Сенатор подякував українським солдатам, які зараз несуть службу далеко від своїх домівок.

«Також наша вдячність та наші молитви йдуть до тих, хто поранений та загинув, до їхніх родин та близьких. Ми цього ніколи не забудемо», - зазначив Маккейн.

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«Співпраця між нашими країнами є важливою для того, щоб в Україні були безпечні кордони. Наш меседж - в наступному році, в 2017 році, ми переможемо загарбників і відправимо їх туди, звідки вони прийшли. А Володимиру Путіну я хочу сказати, що він ніколи не зможе позбавити українців їхньої свободи та незалежності», - додав сенатор.

«Я хочу Вам надіслати найкраще від американського народу: ваша боротьба – це наша боротьба, і ми в ній переможемо разом», - переконаний Маккейн.