Австрія, яка виступає за пом’якшення санкцій проти РФ, почала головувати в ОБСЄ

Як йдеться на сайті організації, чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Австрії представить пріоритети австрійського головування у Відні на засіданні Постійної ради ОБСЄ 12 січня.

Як зазначив глава австрійського МЗС Себастіан Курц, початок головування Австрії символізується трьома ключовими викликами, з якими стикається ОБСЄ. Зокрема, він звернув увагу на сумні та заплутані кризи і конфлікти, які існують на просторах організації, на істотну відсутність взаємної довіри та упевненості між країнами, а також на хвилюючий феномен зростаючої радикалізації та насильницького екстремізму, особливо серед людей молодого покоління.

"Ми повинні рішуче долучитися та відповісти на цю ситуацію. ОБСЄ є правильною платформою, щоб це здійснити", - наголосив Курц.

"Це моє непохитне переконання, ОБСЄ є фундаментом для безпечної Європи - особливо у ці тривожні часи. Австрія готова взяти відповідальність та головувати вдруге в організації впродовж двох десятиліть", - підкреслив міністр.

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Також, посилаючись на досвід ОБСЄ як організації посередника, яка сприяє єднанню та порозумінню в межах спільного простору для 1,2 мільярда людей, Курц висловив переконання, що організація може забезпечувати усіма необхідними інструментами у просуванні деескалації конфліктів та створювати можливість для знаходження стійких політичних рішень цих конфліктів, і не в останню чергу конфлікту довкола України.

"Ми повинні робити все можливе, щоб запобігти подальшому загостренню збройної конфронтації, в тому числі працювати за допомогою створених форматів для мирного вирішення конфліктів в регіоні ОБСЄ", - підсумував глава МЗС Австрії.

Як раніше повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц в інтерв'ю німецькому журналу Spiegel заявив, що австрійський уряд має намір через головування в ОБСЄ добитися пом'якшення санкцій ЄС відносно Росії, які було накладено за через події в Україні.