АМК вирішив порушити справу проти Черновецького про 2 гривні в метро

Антимонопольний комітет України сьогодні ухвалив рішення порушити справу про незаконність підвищення тарифів на проїзд у київському електротранспорті проти Київської міської державної адміністрації, Київського метрополітену і "Київпастрансу".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО.

За його словами, таке рішення ухвалено на підставі подання про незаконність тарифів, встановлених на київському електротранспорті, внесеного в АМК міністром економіки України.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО відзначив, що розгляд справи відбудеться через 10 днів з моменту внесення подання про притягнення цих суб`єктів до відповідальності за порушення антимонопольного законодавства.

Завтра в.о. голови АМК пообіцяв повідомити про дату проведення засідання комітету з цього питання.

Як повідомляв УНІАН, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті в 3-4 рази. З 4 листопада 2 грн. коштує одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток заздалегідь у кіоску, і 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса.

Прокуратура Києва почала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства під час введення нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.

18 листопада перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ доручив КМДА знизити вартість проїзду в громадському транспорті вдвічі. Таке доручення дано за результатами наради щодо попередніх підсумків перевірки обгрунтованості підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві. Проте київська влада це доручення проігнорувала.