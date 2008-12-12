НУ-НС бурхливо обговорює, що робити з коаліцією з БЮТ та Блоком Литвина

У Верховній Раді проходить засідання фракції НУ-НС з питання входження до коаліції з БЮТ і Блоком Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, засідання фракції триває вже понад годину.

На засіданні присутні трохи більше 50-ти народних депутатів із 72, що входять до складу фракції.

Із зали засідання періодично виходять народні депутати, які відмовляються від коментарів.

Водночас журналістам періодично чутно із зали, що відбувається бурлхлива дискусія.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 грудня, заступник лідера фракції НУ-НС Роман ЗВАРИЧ виступив із заявою, що Президент Віктор ЮЩЕНКО проти входження НУ-НС до складу коаліції трьох.