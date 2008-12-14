Черновецький "повісив" холодні батареї на Тимошенко

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ запевняє, що відключення тепла в столичних будинках відбувалося з відома прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з метою дестабілізації ситуації в столиці та організації перевиборів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це мер заявив у суботу.

На думку Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, тільки завдяки особистому втручанню Президента України 13 грудня вдалося розпочати процес відновлення постачання в будинки киян гарячої води та опалення.

«Сьогодні по всій країні в різних населених пунктах здійснюється тотальне відключення гарячої води та опалення. Не став виключенням і Київ, де впродовж декількох днів було обмежено постачання опалення і повністю відключено гарячу воду в деяких районах”, - зазначив міський голова столиці.

«Всі ці речі не можуть відбуватися без відома або прямої вказівки прем`єр-міністра та її уряду. Тільки завдяки втручанню Президента України Віктора ЮЩЕНКА вдалося змінити ситуацію. Президент став на бік киян, і вже із суботи розпочали подачу гарячого водопостачання й опалення в належному обсязі», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Київський міський голова вважає, що проти народу України ведеться «холодна війна», мета якої по-перше, - отримання надприбутків тими, хто «сидить» на газовій трубі, а по-друге, - дестабілізація ситуації в країні з метою захоплення влади.

«Ці люди - без совісті в душі й без Бога в серці», - переконаний мер Києва.

Як повідомляв УНІАН, Президент В.ЮЩЕНКО в суботу ввечері доручив голові НАК «Нафтогаз України» Олегу ДУБИНІ та міському голові Києва Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ протягом години відновити в будинках мешканців столиці постачання тепла та газу.

Ю.ТИМОШЕНКО в надзвичайному порядку зібрала всіх урядовців, щоб невідкладно знайти вихід із ситуації, яка склалася через припинення постачання тепла та гарячої води киянам. «Тепло та гаряча вода в домівках киян відсутні через те, що під час останніх виборів мера міста Києва, було пограбовано бюджет столиці», - заявила прем‘єр-міністр.

Прес-служба Кабміну повідомила, що Ю.ТИМОШЕНКО знайшла вихід із ситуації з відновленням теплопостачання та постачання гарячої води: через суд з рахунків міськдержадміністрації Києва будуть списані необхідні гроші.

Прем‘єр-міністр дала всі необхідні вказівки, аби протягом кількох годин постачання тепла та гарячої води в квартири мешканців столиці було відновлено.