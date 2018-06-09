Віхи тижня: Литвин блефує коаліцією, Ющенко втрачає НУ, кияни мерзнуть за Черновецького

Верховна Рада не лише одержала апробованого спікера, але й втягнулася у звичну дискусію про формування коаліції. Віктор Янукович погрожує владі масовими акціями протесту. Столиця пережила надзвичайну ситуацію, з якою не стикалася жодного разу за всі роки незалежності.

Про повернення Володимира Литвина в спікерське крісло сказано вже чимало. Безумовно, старий-новий Голова Верховної Ради має і бажання налагодити роботу законодавців, і необхідний досвід в справі пошуку політичних компромісів. В наявності і надійні друзі - наприклад, Петро Порошенко, який свого часу погоджував з Володимиром Михайловичем свій вихід з лав СДПУ(о). Та й повноваження спікерські сьогодні набагато значніші, в порівнянні з періодом до набуття чинності політичної реформи. Але Литвин постійно виглядає напруженим і стурбованим, наче сапер на мінному полі, і, певно, можна повірити, що друге сходження на парламентську вершину не принесло йому очікуваної радості.

Власне кажучи, у новообраного лідера законодавців є тільки один рецепт забезпечення свого успіху - постійно демонструвати здатність Верховної Ради приймати закони. Кілька днів слуги народу голосували досить вдало, причому за «антикризові» законопроекти вельми енергійно віддавали свої голоси комуністи. Їм і Володимир Михайлович завдячує своїм обранням. Сумнівно, щоб фракція КПУ кардинально зрадила своїм переконанням - куди ймовірнішою є наявність прихованої мотивації для підтримки урядових ініціатив. Втім, Петро Симоненко як справжній ленінець завжди вмів порозумітися з цікавою дамою.

Вона (йдеться про Юлію Тимошенко) не тільки забезпечила обрання Литвина спікером, але й готова узяти на себе ролі матері-наставниці коаліції трьох фракцій вкупі з комуністами, що долучилися. Юлію Володимирівну не хвилюють дрібниці на зразок відсутності формальної угоди - вона вже пообіцяла, що нікому не дозволить розвалити коаліцію, створену за її безпосередньої активної участі. Мабуть, для демонстрації спадковості між коаліціями різного формату прем`єр запропонувала призначити таки Андрія Портнова головою Фонду держмайна. Чесне слово - не був би Кабінет Міністрів суб`єктом законодавчої ініціативи в цьому питанні, можна було б говорити про замах на коаліційну єдність. Дуже вже неоднозначна кандидатура Портнова. Але, видно, Тимошенко просто спіймала кураж і прагне скоріше вирішити важливі для себе питання.

Але поки одні соратники Юлії Володимирівни можуть розраховувати на підвищення, іншим є сенс готуватися звільняти службові кабінети. Міністрові транспорту і зв`язку Йосипу Вінському, наприклад, світить завершення кар`єри у виконавчій владі. Не врятує Йосипа Вікентійовича і його публічна боротьба проти створення коаліції БЮТ і Партії регіонів - не києм, то палицею йому доведеться залишити уряд. Міністрові фінансів Віктору Пінзенику, який видав декілька неприємних для уряду прогнозів, наразі щастить - за нього заступився особисто Президент Ющенко. А ось ротація в керівництві ДПАУ вельми ймовірна - дуже багато питань накопичилися до Сергія Буряка, та і нова коаліція вимагає цементування шляхом перерозподілу портфелів.

Правда, Вікторові Андрійовичу саме час думати не про порятунок тезка-фінансиста, а про перспективи розвитку недавно узятої ним під свій контроль «Нашої України». Фракція НУ-НС у Верховній Раді так наполегливо підтверджує власну демократичність у форматі байки Крилова «Квартет», що у спостерігачів аж волосся дибки. Співвідношення сил між тими, хто прагне за всяку ціну увійти до коаліції і тими, хто хоче перекрити кисень Юлії Тимошенко змінюється практично щодня. І Вікторові Ющенку вже не вдасться абстрагуватися від процесу створення коаліції. Напевно можна говорити лише про одне: навіть якщо буде ухвалено рішення трьох фракцій про створення коаліції, під відповідною угодою буде менше 226 підписів. Втім, ініціаторів створення потрійного парламентського союзу куди більше цікавлять «шашечки», а не якість і швидкість поїздки.

Зате Вікторові Януковичу втрачати вже, схоже, нічого - останній досвід співпраці з БЮТ надовго відбив у нього бажання створювати коаліції. Віктор Федорович пашить праведним гнівом і вимагає організувати ефективну роботу влади, при цьому урізавши витрати на її утримання. Інакше лідер Партії регіонів обіцяє вивести людей на початку весни на вулиці. Оскільки на цей період прогнозують нову хвилю фінансової кризи, можна сказати, що охочих встати під будь-які прапори буде аж надто. Для Януковича сьогодні важливо довести однопартійцям, що влада на нього зважає.

Показовим сигналом про можливість непередбаченого розвитку ситуації в країні стало відключення у половині київських квартир гарячої води. Пересічному жителеві абсолютно все одно, з якої причини стався інцидент, головне - на прикладі Києва всі зрозуміли, що ситуація в країні балансує на межі нервового зриву. Столичні жителі ніколи не пробачать Леоніду Черновецькому, що він у звично-відчуженій манері у відповідь на запитання про відновлення гарячого водопостачання розповів, що вже 20 років починає день з крижаного душу. Свою не дуже приємну думку про давнього опонента висловила і Юлія Тимошенко, яка висловила сподівання на проведення нових дострокових виборів у столиці. Сам Черновецький назвав відключення провокацією, організованою прем`єром, яка, мовляв, хотіла виступити в ролі рятівника киян. У результаті в ситуацію втрутився Ющенко - з його рейтингом можна і в ангела-нагрівника пограти. Сотням тисяч промерзлих киян від цієї полеміки на владному Олімпі ні легше, ні тепліше не стало - вони зрозуміли, що слуги народу давно і надійно відвернулися від своїх формальних господарів.

Євген Магда