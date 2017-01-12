У литовському банку знайшли 30 мільйонів доларів екс-прем'єра Лазаренка - ЗМІ

Про це повідомив міжнародний проект журналістських розслідувань «Проект розслідування корупції й організованої злочинності» (OCCRP) з посиланням на видання 15min.lt, передає Радіо Свобода.

Як мовиться в повідомленні, ці кошти заморожені на рахунку місцевого відділення шведського банку SEB, і литовські суди кожні кілька місяців продовжують це замороження протягом останніх 17 років.

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Банк відмовився коментувати ці дані, мовиться в повідомленні.

За даними розслідування, йдеться про частину з загалом приблизно 200 чи 250 мільйонів доларів, які пов’язують із Лазаренком і які були заморожені в кількох країнах із подання влади США ще 2004 року.

Як мовиться в повідомленні, рахунок зі згаданими 30 мільйонами доларів у колишньому литовському банку Hermis належав банкові Лазаренка European Federal Credit Bank, уже ліквідованому. 2000 року литовське відділення банку SEB купило банк Hermis разом із цим рахунком.