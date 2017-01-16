Байден про американську підтримку при Трампі: надії є, але найважча робота - за українським народом

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.

"Я сподіваюся, що наступна адміністрація також бажатиме підтримувати (Україну) та бути партнером, і ви продовжите прогрес", - наголосив Байден.

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При цьому він заявив: "Ви знаєте, що ніхто інший не зможе зробити важку роботу, окрім українського народу".

Байден наголосив, що від української влади та суспільства залежить, щоб потреби країни були більш пріоритетними за особисті інтереси.