Байден про американську підтримку при Трампі: надії є, але найважча робота - за українським народом
11:44, 16 січня 2017Політика
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Віце-президент США Джозеф Байден сподівається, що адміністрація обраного президента Дональда Трампа буде підтримувати Україну.
Байден сподівається, що адміністрація Трампа буде підтримувати Україну / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком сьогодні в Києві.
"Я сподіваюся, що наступна адміністрація також бажатиме підтримувати (Україну) та бути партнером, і ви продовжите прогрес", - наголосив Байден.
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При цьому він заявив: "Ви знаєте, що ніхто інший не зможе зробити важку роботу, окрім українського народу".
Байден наголосив, що від української влади та суспільства залежить, щоб потреби країни були більш пріоритетними за особисті інтереси.
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