Юлина тисяча, чудеса гнучкості і запах газу - Тимошенко святкує річницю

18 грудня Юлія Тимошенко відзначає річницю свого прем`єрства. Помпезних акцій і гучних поздоровлень не буде – уряду і його голові святкувати особливо нічого. Ситуація в країні примушує українців не тільки затягувати пояси, але й розраховувати на гірше...

Поіменне голосування за кандидатуру прем`єра рік тому стало справжнім тріумфом Юлії Тимошенко. Ще б пак – всупереч публічним розбіжностям між фракціями БЮТ і НУ-НС і бурчанню Віктора Ющенка - лідер «сердечників» зайняла прем`єрський кабінет. Залишати його Юлія Володимирівна не збирається і сьогодні. Більш того, Тимошенко вдалося зберегти посаду навіть після переформатування коаліції. Лідер БЮТ демонструє чудеса політичної гнучкості, то коли разом з Віктором Януковичем вибудовує загрозливу для Віктора Ющенка конфігурацію, то просуваючи ідею власного канцлерства, то уміло розхитуючи союзну «Нашу Україну» і перекроюючи клаптикову фракцію НУ-НС. У політичному плані Тимошенко зуміла зайняти пануючі висоти і може готуватися до виборчої кампанії-2010. Вона не стала експериментувати з відходом в опозицію і рушить у президенти, ймовірно, з прем`єрського плацдарму.

На жаль, економічні успіхи уряду далеко не такі вражаючі. Юлії Тимошенко вдалося провести тільки одну ефектну операцію – почати в перших числах січня 2008 року виплату компенсацій вкладникам Ощадбанку. Хоча кризові явища в американській економіці проявлялися вже тоді, Юлія Володимирівна вирішила їх ігнорувати. «Юлина тисяча» зіграла свою роль в підвищенні прем`єрського рейтингу, хоча її одержали далеко не всі колишні вкладники, які зареєструвалися. Нинішня економічна ситуація не дозволить прем`єру проводити такі масштабні популістські акції. Сьогодні потрібні професійні економічні рішення, а з цим в уряді проблеми.

В умовах галопуючого курсу гривні багато хто вже і не пригадає, що саме Кабінет Міністрів і прем`єр весною цього року наполягали на девальвації гривні. Тимошенко намагалася приборкати експортерів і відкривала кордони країни для імпорту. У результаті країна отримає рекордне негативне сальдо зовнішньоторговельного балансу, яке нависало над курсом гривні ще у благополучні літні місяці. Уряд не зумів досягти головного: не зміг переконати співгромадян у своєму професіоналізмі і здатності контролювати ситуацію. Тактика заперечення кризи виявилася вкрай неефективною і дуже невчасною, придумати ж ефективні кроки «команді професіоналів» Тимошенко виявилося не під силу. Галузеві меморандуми, які прем`єр підписує щедрою рукою, стали хорошою міною при поганій грі – консолідувати власників підприємств в умовах кризи неможливо, кожен бореться за виживання сам. Та й державні фінанси дуже слабкі, щоб надавати допомогу навіть системним галузям економіки. І навіть «скидання» економічного блоку уряду під приводом задоволення претензій нових партнерів по коаліції не зможе змінити ситуацію кардинально.

Весь минулий рік уряд намагався підпорядкувати своєму впливу губернаторів, але на Банковій такому варіанту розвитку подій чинили опір, заборонивши главам обласних адміністрацій відрядження в столицю. Юлія Тимошенко після цього висловила готовність зустрічатися з представниками губернаторського корпусу на конспіративних квартирах. До такого, звичайно, не дійшло, але порозумітися з головами місцевих адміністрацій прем`єру президентський секретаріат так і не дозволив. Ні повінь в західних областях, ні економічна криза не вплинули на неоголошену війну органів державної влади – оголошувати в ній перемир`я ніхто не збирається.

Нерозуміння з боку президента Ющенка Юлія Тимошенко спробувала компенсувати енергійною зовнішньою політикою, добре, що впливу Григорія Немирі на європейську еліту вистачає для створення в Старому Світі позитивного фону для вояжів Тимошенко. Не забуває Юлія Володимирівна і про контакти з Москвою – переговори з Володимиром Путіним вже стали причиною спалаху ревнощів з боку Банкової. Правда, користь від цих маневрів глави уряду не очевидна: нафтопровід Одеса – Броди так і не наблизився до використання в плановому напрямку, ціна російського газу досі не визначена, та й участь України в загальноєвропейських енергетичних проектах залишається під питанням. Власне, і гучний конфлікт уряду з компанією Vаnco Prikerchenskaya поки не приніс нічого, окрім морального задоволення прем`єра.

Юлія Тимошенко шляхом просування в спікерське крісло Володимира Литвина і оформлення створення коаліції трьох фракцій успішно вирішила тактичне завдання продовження роботи як прем`єра. Тепер лідер БЮТ форсуватиме результативне голосування за два документи: проект Державного бюджету на 2009 рік і антикризову програму дій уряду. Обидва документи подарують Юлії Володимирівні упевненість в завтрашньому дні в політичному плані, але навряд чи принесуть користь країні.

Видно, Віктор Ющенко не випадково щільно опікає міністра фінансів Віктора Пинзеника. Хоча Віктор Михайлович привів свою партію «Реформи і порядок» до складу БЮТ, став управляти державними коштами, але останнім часом все активніше виступає опонентом прем`єра в питаннях бюджетного планування. В Україні ухвалення головного фінансового документа завжди було питанням політичним, але цього року викручування рук депутатам буде просто безпрецедентним. Стан державних фінансів не дозволяє виконувати політику «пряника», тому лунатимуть підкріплені «чесним прем`єрським» словом векселі і солодкі обіцянки. Принаймні, «пакетування» бюджету-2009 і програми дій уряду не виглядає нереальним сценарієм.

В оцінці року прем`єрства Юлії Тимошенко присутня вся палітра фарб. Юлія Володимирівна, безумовно, зробила висновки з допущених у 2005 році помилок, і направила конфлікти з Президентом в якісно інше русло. Вона змогла забезпечити непоганий старт своєї роботи, наростивши власний рейтинг, але економіці країни довелося розплачуватися за вправляння Тимошенко в практичному популізмі. Вони, як відомо, посилюються світовою фінансовою кризою. Проте Тимошенко не збирається йти з прем`єрського кабінету інакше, як на підвищення.

Євген Магда