ВР сьогодні розгляне законопроект про Конституційний суд України (наживо)

10:32, 19 січня 2017
Політика
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Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроект про Конституційний суд України.

Иллюстрация / REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні передбачено розгляд законопроекту про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Крім того, сьогодні заплановано розгляд низки питань місцевого самоврядування, а також призначення позачергових місцевих виборів.

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Теги: #Рада