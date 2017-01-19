ВР сьогодні розгляне законопроект про Конституційний суд України (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні передбачено розгляд законопроекту про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях.

Крім того, сьогодні заплановано розгляд низки питань місцевого самоврядування, а також призначення позачергових місцевих виборів.