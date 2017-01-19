ВР сьогодні розгляне законопроект про Конституційний суд України (наживо)
10:32, 19 січня 2017Політика
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Сьогодні Верховна Рада має розглянути законопроект про Конституційний суд України.
Иллюстрация / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, також сьогодні передбачено розгляд законопроекту про схвалення рішення президента про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі у багатонаціональних навчаннях.
Крім того, сьогодні заплановано розгляд низки питань місцевого самоврядування, а також призначення позачергових місцевих виборів.
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