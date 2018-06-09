Тимошенко б’є дуплетом – по Стельмаху і по Ющенку

Гострий виступ Тимошенко явно знайшов позитивний відгук як у населення, так і в переважної більшості політиків... Явно схвально сприйме „піпл” і її філіппіки на адресу Ющенка...

Важко назвати несподіваним учорашній скандальний виступ прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, у якому вона звинуватила керівництво Нацбанку в махінаціях на валютному ринку, дестабілізації банківської системи й штучному зниженні курсу гривні. А Президента – у нібито прикриванні всіх цих неблаговидних і шкідливих діянь. Брифінгові передувала активна артпідготовка в інформаційному просторі: „відстрілялися” з вимогами звільнити з посади Стельмаха і критикою Ющенка добрий десяток депутатів фракції БЮТ, а „регіонал” Шуфрич, якого підозрюють в особливо теплих стосунках з Тимошенко, зареєстрував відповідний законопроект.

„Дуплет” у виконанні Юлії Тимошенко виглядав переконливо й зрозуміло для постраждалих від кризи українців. Стрімке падіння гривні призвело до справжнього шоку переважну більшість населення України, яке аж тіпає від швидкого знецінення кревних заробітків. Народ найпослідущими словами кляне Нацбанк і вимагає „крові” його керівника. І, судячи з наявної інформації, має на те всі підстави. Тимошенко сказала у виступі про непрозоре рефінансування окремих комерційних банків, навівши найяскравіший приклад з нещодавно придбаним Фірташем банком „Надра”. Справді, великі кошти видавалися „обраним”, потім Нацбанком не контролювалися, викидалися на міжбанк і стрімко обвалювали гривню.

До речі, в автора є цікаві запитання і до інших комбанків. За інформацією, оприлюдненою в пресі і ніким не спростованою, такий собі КБ „Фінансова ініціатива” отримав від НБУ захмарну суму в 1 мільярд 285 мільйонів гривень. Чи не той це банк, що, як вважають, належить соратникові Олексія Івченка, творцеві „РосУкрЕнерго” (альо, пане Фірташ!) – Олегу Бахматюку? Чи не цей банк засвітився свого часу в брудній історії з безслідним зникненням 300 мільйонів гривень, за які мали бути побудовані газогони в Прикарпатті? Іще зрозуміло, коли Нацбанк рятує від банкрутства системні комбанки, де тримають кошти великі підприємства, цілі галузі промисловості. А хіба не є „Фінансова ініціатива” накопичувачем коштів фірм самого Бахматюка та мережі „обмінок”, які не мають особливо великих масштабів і локалізовані в Прикарпатті? Які ж мотиви гігантського рефінансування локальної та порівняно невеликої установи? Невже елементарна спекуляція зі скупкою та перепродажем доларів західноукраїнських гастарбайтерів? І хто на цій спекуляції наживається?

Окрім непрозорого рефінансування з усіма ознаками гігантських „відкатів”, Нацбанк звинувачують також і в продажі валюти окремим комбанкам за пільговим курсом. За красиві очі? Не віриться.

По суті, Нацбанк дав неформальний дозвіл комбанкам спекулювати на валютному ринку, купуючи долари за одним курсом, а потім перепродуючи за кілька днів за значно вищим. Невже важко було зобов’язати комбанки повертати невикористану валюту? Криза ж надворі. Це зрозуміло навіть першокурсникові економічного факультету.

А як міг Стельмах на повному серйозі закликати населення тримати свої збереження в гривні й розповідати про її грядуще неймовірне зміцнення, про євро за дві гривні? Про „індекс Біг-Мак”? Це був обман чи кричуща некомпетентність? В обох випадках такого главу Нацбанку потрібно відправляти у відставку.

Тому гострий виступ Тимошенко явно знайшов позитивний відгук як у населення, так і в переважної більшості політиків: створення парламентської спецкомісії з розслідування діяльності керівництва Нацбанку схвалили 416 (!) депутатів. Явно схвально сприйме „піпл” і її філіппіки на адресу Ющенка: „Я хочу також зараз звернутися до Президента України – припинити покривати ці речі, припинити заробляти на таких речах і поставити на цьому крапку. А також я вимагаю від Президента країни терміново подати на звільнення голову Національного банку і прибрати від влади в Національному банку все правління”.

Справді, без Президента, без його подання ні призначити, ні звільнити з посади голову Нацбанку неможливо. Про це недвозначно каже частина 18 статті 85 Конституції України.

Мовчанка і бездіяльність Президента зіграли не на його користь. Тимошенко рвонула на випередження. Тепер усі запевнення керівництва СП (Балоги та Кислинського) про готовність Ющенка зняти Стельмаха виглядають як вимушена реакція на заяви прем’єрки. Не знімати Стельмаха – політичне самогубство, а якщо зняти, то більшість казатиме, що то „Юлька добилася”. І це сприймуть саме як перемогу Тимошенко.

Чому на випередження не грав сам Президент? Щодо благородної етичної мотивації (Стельмах – багаторічний заступник Ющенка в НБУ, особистий друг тощо) не віриться. На благородство та етику в політиці не дуже зважають, це царина надто цинічна та прагматична. Суто матеріальні причини? Навіть якщо припустити, що чутки про нагромадження за рахунок „відкатів” Нацбанку коштів на виборчу кампанію Ющенка є справедливими, тут усе одно залишається питання. Адже можна донаскладатися коштів до того, що далі вже жодного сенсу не буде на вибори йти, рейтинг зовсім обнулиться.

Здається, справа полягала в заповітній мрії Президента – покласти якомога більше відповідальності за плачевний стан соціально-економічної сфери на відомо кого. Але в разі відставки Стельмах буде офіційно визнаний винним у всіх бідах – і забере з собою на пенсію левову частку цієї відповідальності. Це ж наочний винуватець. Спробуй потім пояснити народові, що Нацбанк не існує в безповітряному просторі, що обвал гривні зумовлений не лише спекуляціями, а й зупинкою цілих галузей промисловості, падінням виробництва, грабіжницькими податками, „проїданням” бюджету без інновацій, – що є сферою відповідальністю Кабміну. Що уряд (як і парламент) пальцем не ворухнув, аби запровадити продаж бодай половини валютної виручки та скорочення термінів її повернення. Можливо, тому й тягнув кадрову резину Ющенко, сподівався знайти спосіб покласти відповідальність на уряд, обвалити рейтинг Юлії Володимирівни.

Але після влучного „дуплету” Юлії Тимошенко велика частина відповідальності за обвал гривні й спустошення кишень українців ляже якраз особисто на Президента, який нібито „прикривав і наживався”. Сама прем’єрка традиційно залишається „білою і пухнастою”. І готується до битви за бюджет-2009. Тут їй може стати у великій пригоді той оказіональний консенсус, що його проявив парламент 18 грудня в питанні відповідальності керівництва Нацбанку. Цілком можливо, що доведеться долати президентське вето.

Микола Писарчук