Росіяни відмовилися брати участь у ПАРЄ

На сесії будуть присутні депутати від всіх держав-членів РЄ, за винятком Російської федерації, передає ЄвроПравда.

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Росіяни відмовилися від участі в роботі організації та не надіслали перелік своїх представників у складі асамблеї.

Це дає РФ змогу формально уникнути продовження санкцій – зокрема, за відсутності представників російської делегації асамблея не має змогу позбавити їх права голосу.

Цю інформацію на своїй сторінці у Facebook підтвердив й член української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв.

"Офіційно. Росія знову відмовилася подавати свою делегацію в ПАРЄ. Попри зусилля президента ПАРЄ Педро Аграмонта повернути РФ, в Москві зрозуміли, що настрої членів ПАРЄ не на їхньому боці", - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, у Страсбурзі 23 січня розпочинається зимова сесія Парламентської асамблеї Ради Європи, що триватиме до 27 січня. Одним з головних питань порядку денного вказано обговорення функціонування демократичних інституцій в Україні.