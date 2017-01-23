77% кандидатів на посади в місцевих прокуратурах не працювали в цій системі – Луценко

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Закінчили конкурс на 600 вакансій в місцевих прокуратурах. На основі відкритих тестів 77% призначень - правники з-поза системи", - зазначив генпрокурор.

Він додав, що, "як і обіцяв - зелена трава проб'є асфальт".

Читайте такожРозпочато розслідування стосовно прокурорів, які працюють у "ЛНР"

Так, згідно з даними щодо результатів конкурсу на вакантні посади прокурорів місцевих прокуратур, які опублікував Луценко, 77% кандидатів не мають досвіду роботи в органах прокуратури, 16% - працівники органів прокуратури, а ще 7% - колишні працівники органів прокуратури.

Водночас прес-секретар Луценка Лариса Сарган на своїй сторінці у Facebook додала, що за результатами конкурсу на вакантні посади в місцеві прокуратури було відібрано 630 кандидатів. Із них: 77% (483 кандидати) - без досвіду роботи в органах прокуратури; 16% (99 кандидатів) - працівники органів прокуратури; 7% (48 кандидатів) - колишні працівники органів прокуратури.