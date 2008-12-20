Тимошенко пішла в опозицію, і шкодує, що підтримала Ющенка у 2004-му

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що не має наміру бути учасником нинішньої владної команди, і переходить в опозицію до Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на брифінгу в Кабінеті міністрів.

“Я чітко заявляю, що я перебуваю в опозиції до таких урядовців як Президент України, голова Національного банку, до всіх злочинних угруповань, які їх оточують. Я буду разом із країною, разом із народом України, і разом із ними боротимуся за те, щоб в Україні таких явищ (спекулятивної девальвації гривні – УНІАН) не було», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр також висловила жаль у зв`язку з тим, що під час президентських виборів 2004 року підтримала кандидатуру В.ЮЩЕНКА як порядної і чесної людини.

“Мені дуже шкода, що та людина, я маю на увазі Президента країни В.ЮЩЕНКА, за якого я стояла на всіх помаранчевих майданах, агітувала і переконувала людей як за чесного і морального політика, а він сьогодні опустився до такого рівня, що навіть соромно називати його прізвище”, - пояснила вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, тільки публічне оприлюднення інформації про такі афери дозволить Україні очиститися від таких людей. «Мовчання – це практично співучасть в усіх цих процесах. Я співучасником таких речей не буду», - заявила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що тільки завдяки її діям і публічним заявам ситуація на валютному ринку країни почала стабілізуватися.

Глава уряду також розраховує, що Верховна Рада чесно проведе розслідування в рамках тимчасової слідчої комісії з питань діяльності Національного банку і виконання основних принципів валютно-грошової політики на 2008 рік.

“Я вірю в це, тому що все ж таки у Верховній Раді сформована більшість, коаліція, і я хочу вірити у те, що ці люди служитимуть Україні, служитимуть честі, моральності і об`єктивності», - підкреслила прем`єр-міністр.