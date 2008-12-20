Тимошенко назвала «економічно обгрунтований» курс долара

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що на сьогодні економічно обгрунтованим курсом є курс 6-6,5 грн. за долар.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні на брифінгу.

При цьому прем`єр підкреслила, що будь-який новий голова Національного банку здатний забезпечити такий курс, якщо буде призначений замість нинішнього голови НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА.

Як відомо, Ю.ТИМОШЕНКО вимагає негайної відставки В.СТЕЛЬМАХА за незаконні, на її думку, дії у валютно-фінансовій сфері.