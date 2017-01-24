Голосування України по ізраїльській резолюції були правильними - постпред України в ООН

Про це в інтерв'ю LB.ua повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко.

"Я і далі впевнений в правильності нашого рішення. Тоді було багато емоцій. Колись казали, що в СРСР всі розбирались у двох речах - у футболі і в сільському господарстві: що і чим засіяти, а також хто має стояти в нападі в київському "Динамо". Так от тепер всі стали експертами з ізраїльського питання. Я би порадив спочатку прочитати резолюцію, проаналізувати її", - сказав Єльченко.

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На його думку, більшість критиків цього не зробили, а просто кричали, що "Україна зрадила Ізраїль". "По-перше, це абсолютно не так. По-друге, чому ніхто не бігає і не кричить, що Велика Британія зрадила Ізраїль? Чи Франція? Чому саме Україна? Ми голосували з подібних резолюцій в Генасамблеї ООН десятки разів та навіть в тій самій Раді Безпеки за нашого попереднього членства у 2000-2001 роках, але ніколи це не викликало такого роздратування", - сказав Єльченко.

Відповідаючи на питання, чи можна було при голосуванні «утриматися», Єльченко наголосив, що "наше "утрималися" по цій резолюції Ізраїлю нічого б не дало". "Але нам водночас дуже ускладнило би життя на багато років наперед. І не лише у відносинах з арабськими країнами. Хоча хотів би нагадати, що точно так як і Ізраїль частина з них проголосувала за нашу резолюцію по Криму. І це також треба цінувати. По-друге, є ще й увесь ісламський світ – і як ми б після свого "утримання" підходили до цих країн (а їх понад п’ятдесят) і просили підтримати нас по Криму чи по Донбасу? Ми ж не знаємо, що буде завтра, через рік. Нам потрібно мати широку базу підтримки", - підкреслив дипломат.

"Так що я б усім нашим експертам порадив краще зайнятися аналізом кримської резолюції, а не ізраїльської", - додав Єльченко.

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Він також повідомив, що питання ситуації на Близькому Сході, включаючи палестинське питання, стоїть на 14 лютого. "Це будуть закриті консультації, але, тим не менше, там питання про поселення може бути порушено. Тому що якраз 17 лютого пройшли перші, після схвалення цієї резолюції 23 грудня, дебати по палестинському питанню. І вони показали, що, незважаючи на дуже сильний тиск на Ізраїль, ситуація не змінилась: всі вважають цю резолюцію абсолютно правильною і що її треба виконувати, але Ізраїль знову відкинув будь-які можливості її виконання", - нагадав Єльченко.

Як повідомляв УНІАН, Рада безпеки ООН 23 грудня 2016 року прийняла резолюцію, в якій міститься заклик до Ізраїлю припинити будівництво поселень на окупованій палестинській території, включаючи Східний Єрусалим.

Резолюцію підтримали 14 членів Радбезу, в тому числі і Україна. Американська сторона вперше при голосуванні утрималася.

Ізраїль відмовився виконувати резолюцію Ради безпеки ООН.