Ющенко про коаліцію, авантюри, вибори, валюту, зерно, м'ясо і про Тимошенко, Тимошенко, Тимошенко...

Коаліція – це авантюра, її взагалі немає

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що коаліція у Верховній Раді сформувалася на основі «політичної корупції», але зараз розпускати парламент він не збирається

Про це Глава держави заявив в інтерв’ю телеканалу «Інтер» у неділю.

Президент назвав авантюрою формування коаліції блоку Юлії Тимошенко, НУ-НС та Блоку Литвина: «Ця авантюра, яка була проведена, призвела до того, що через підкуп, через політичну корупцію три політичні сили проголосували за створення цієї коаліції. Я підкреслюю, що через політичну корупцію було досягнуто прийняття такого рішення».

В.ЮЩЕНКО наголосив, що сьогодні немає публічної угоди, яку б підписало більше 226 народних депутатів, необхідних для існування більшості.

«Таким чином, ми можемо сказати, що в парламенті сьогодні немає коаліції, яка б мала 226 голосів. І ця ситуація сформульована лише для одного – для того, щоб продовжити стагнацію прем’єра ТИМОШЕНКО і цієї політики, яку вона проводить», - зауважив Глава держави.

Водночас В.ЮЩЕНКО підкреслив, що завжди підтримуватиме працюючий парламент, а працюючим, на його думку, він може бути лише в одному випадку – якщо «більше 226 депутатів об’єднаються і візьмуть на себе відповідальність за курс в країні».

Розпуск парламенту поки що недоречний Президент України Віктор ЮЩЕНКО не планує поки розпускати парламент, оскільки вважає недоречним проведення одночасних парламентських і президентських виборів.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО висловив переконання, що в парламенті на сьогодні відсутня коаліція, але на сьогодні він не хоче розпускати парламент з ряду причин.

По-перше, цьому заважає економічна ситуація. Зокрема, досі не ухвалений бюджет на наступний рік, не ухвалений пакет антикризових законів.

Другою причиною В.ЮЩЕНКО назвав те, що через шість місяців в Україні стартують президентські вибори. „Чи варто сьогодні говорити про систему двох виборів – одночасно й парламенту, й президента, чи це піде на користь зараз країні. Я переконаний, що зараз це питання, на яке у мене особисто сформована негативна відповідь”, - наголосив Президент, зауваживши, що подібні настрої відчуваються і в суспільстві.

Чому ця злодійка біля вас? Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО авантюристкою, яка лише бореться за владу.

За словами Президента, ще під час виборчої президентської кампанії у 2004 році, коли він їздив по країні агітувати, люди питали: «Чому ця злодійка біля вас?». В.ЮЩЕНКО відповів, що просив тоді не чинити самосуд, не тлумачити, чому вона краде газ, чому вона краде бюджет, оскільки винести вирок людині може лише суд.

«І стояла вона за спиною у мене на Майдані не через боротьбу за українські ідеали. Вона стояла за себе. І не було такого дня, щоб вона стояла за народ, чи за Україну, це авантюрист у політиці, який буде топити всіх, бо їй потрібно одне – безмежна влада», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Треба просто не мати ніякої, навіть середньої освіти Президент України Віктор ЮЩЕНКО відкидає звинувачення прем’єр - міністра України Юлії ТИМОШЕНКО у валютних махінаціях.

Глава держави пов’язує ці заяви Ю.ТИМОШЕНКО з тим, що таким чином вона намагається перекласти відповідальність за провали в своїй роботі на інших. «Але цього разу в неї не вийде», - наголосив Президент

«Це треба просто не мати ніякої, навіть середньої освіти, щоб знаєте, маніпулювати речами, я так думаю, що вона не може сформулювати навіть значення цієї термінології», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Він наголосив, що НБУ не встановлює, а фіксує валютний курс.

«Курс національних грошей буде стабільним, тільки в тому випадку, коли буде збалансована торгівельна політика, буде торгівельний баланс», - зауважив В.ЮЩЕНКО. Він повідомив, що в цьому році країна має 14 млрд. торгівельного дефіциту.

На його думку, це пов’язано з непродуманими діями прем’єра: "Ю.ТИМОШЕНКО заборонила вивезти 5 млн. тонн надлишкового зерна із січня по травень. Країна не отримала 2,5 млн. торговельної виручки. Ю.ТИМОШЕНКО завезла небачену в історії кількість м`яса - 550 тисяч тонн, вірніше, заморожених обрізків. Країна втратила від цього 1,5 млрд. валюти. Якщо йдемо до газу, уряд закачав газ, по якому не здійснив проплату більше 2 млрд. Жоден уряд такого не робив».