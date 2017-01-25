"Безвізова епопея" для українців може завершитися в травні 2017 року - ЗМІ

Про це написав брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк в Twitter.

translation of visa susp mech text set to be done in early Feb so EP should vote on it 13-16 Feb & council a bit later #Ukraine#Georgia 1/2 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 25, 2017

За його інформацією, в лютому Європарламент і Рада ЄС повинні затвердити механізм призупинення безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Саме через це питання минулого року було відкладено прийняття безвізу для України і Грузії.

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"Переклад тексту документа про механізм призупинення буде завершено на початку лютого, тому Європарламент зможе проголосувати 13-16 лютого, а Рада трохи пізніше", - написав Йозвяк.

"Це означає, що фактична візова лібералізація для громадян Грузії може відбутися в березні, і я думаю, що для України це може відбутися в травні", - додав він.

Зазначимо, що Європейський парламент буде голосувати за безвізовий режим для Грузії 2 лютого.

Єврокомісар з питань європейської політики сусідства і переговорів про розширення Йоганнес Ган заявив, що рішення ЄС щодо безвізового режиму з Грузією і Україною буде прийнято в найближчі місяці.