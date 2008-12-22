Тимошенко: Нацбанк продовжує знищувати гривню

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що Національний банк продовжує знищувати гривню.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні, відкриваючи засідання Кабінету міністрів, на якому планується затвердити проект держбюджет на 2009 рік.

«Сьогодні Національний банк продовжував своїми інтервенціями на валютному ринку знищення національної валюти – гривні. Замість того щоб виходити з інтервенціями, які зміцнюють гривню, сьогодні Нацбанк, до речі, як і в п`ятницю, вийшов на валютний ринок із такою ціною на долар, яка практично знищує гривню, й таким чином знову вніс збурення на валютний ринок, і знову дав підстави думати, що Нацбанк діє проти національних інтересів України», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр знову повторила, що на сьогоднішній день реальний економічно обгрунтований курс гривні в Україні становить 6,50 за 1 долар, і підстав для зниження курсу немає.

Ю.ТИМОШЕНКО підкреслила, що має намір довести всі помилки, здійснені Нацбанком.

«Ми про це говоритимемо голосно, й руйнуватимемо всю неукраїнську політику, я б сказала ганебну політику (НБУ – УНІАН), яка робиться свідомо. Якщо Національний банк виходить сьогодні на закупівлю валюти з курсом, який значно вище вчорашнього ринкового, то зрозуміло, що йде, по суті справи, повернення гривні до падіння», - зазначила прем`єр.

Водночас вона заявила, що уряд і парламент не допустять зниження курсу гривні.

«Завтра-післязавтра ми робитимемо все, щоб у парламенті заслуховували звіти спеціальної слідчої комісії, і щоб вже нова команда, яка очолюватиме Нацбанк, поставила гривню на той гідний рівень, який власне сьогодні може бути забезпечений усіма макроекономічними та фінансовими ситуаціями в Україні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 18 грудня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що вимагає від Президента України Віктора ЮЩЕНКА негайно звільнити голову НБУ В.СТЕЛЬМАХА. Ю.ТИМОШЕНКО поінформувала про операції, які, за її інформацією, здійснює Національний банк, і які призводять до девальвації гривні.

20 грудня прем`єр-міністр заявила, що фракція БЮТ наполягатиме на звільненні В.СТЕЛЬМАХА парламентом без відповідного подання Президента.

Довідка УНІАН. Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги по долару США відкрилися котируваннями 7,85/8,30 грн., до 12:00 звузився коридор між продажем і купівлею – 7,95/8,30 грн.

Сьогодні в комерційних банках Києва курс купівлі-продажу долара в середньому становив 7,00/8,30 грн., євро – 9,00/11,50 грн.