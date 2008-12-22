ЄЦ стає "могутньою політичною силою"

Лідер Кримської республіканської організації партії «Єдиний Центр», голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що «Єдиний Центр» стає «могутньою політичною силою».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі кримської парторганізації.

«Я задоволений, що, всупереч прогнозам про те, що це – мертвонароджена організація, «Єдиний Центр» стає могутньою політичною силою, пізнаваною як в цілому в Україні, так і в Криму та Севастополі», - заявив С.КУНІЦИН.

На думку С.КУНІЦИНА, у 2008 році «Єдиний Центр» зміцнив свої позиції на Кримському півострові, на сьогодні практично завершене партійне будівництво.

«Наша позиція в Криму стає сильнішою», - вважає лідер кримської парторганізації.

«У нас центристська позиція, немає жодних радикальних дій. Відносини між центральними органами партії і Кримською республіканською організацією (ЄЦ) будуються на основі Конституції України і Конституції АРК», - сказав С.КУНІЦИН.

У планах на 2009 рік - продовжити розвиток партійного будівництва.