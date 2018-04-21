Чому став таким відвертим „Макс Бєшений”?

Російський бізнесмен, колишній виконавчий директор так званого „Російського клубу” в Києві Максим Курочкін, відомий у певний колах як „Макс Бєшений”, зробив учора досить несподіване зізнання щодо джерел фінансування виборчої кампанії блоку Наталії Вітренко. Мовляв, головним фінансистом цієї кампанії була партія "Російсько-Український Союз" ("РУСь"), а до членів цієї партії гроші потрапляли саме від Курочкіна.

"На минулих парламентських виборах я підтримував Наталію Михайлівну Вітренко, а багато моїх друзів були членами партії "Російсько-Український Союз", що увійшла в блок "Народна опозиція", - сказав російський бізнесмен в інтерв`ю газеті "Комсомольська правда" в Україні"."І саме партія "РУСь" фінансувала левову частку витрат виборчої кампанії Вітренко, що дозволило зробити блок "Народна опозиція" впливовою політичною силою", - додав колишній власник дніпропетровського ринку „Озерки”, оголошений у розшук українським Інтерполом.

Дивна річ, коли на початку квітня 2006 року міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив про те, що виборча кампанія блоку "Народна опозиція" фінансувалася російським бізнесменом Курочкіним, Макс через кілька днів в інтерв`ю все тому ж своєму улюбленому виданню "Комсомольська правда" в Україні"дав гнівну відповідь: "Ні Вітренко, ні кого-небудь іншого я, зрозуміло, не фінансував. Я бізнесмен. І свій бізнес в Україні згорнув більше року тому. Навіщо мені тоді українська політика, якщо в мене немає тут бізнесу?"..

Після таких рішучих спростувань нинішній напад відвертості у мільйонера із м’яко кажучи неоднозначним минулим на перший погляд виглядає дещо несподіваним. Але лише на перший. Відзначимо, що формулювання інтерв’ю Макса Курочкіна явно вивірялися юристами. Українське законодавство передбачає кримінальну відповідальність за фінансування виборчих кампаній політичних сил іноземними громадянами. Але ж Курочкін говорить лише про безіменних численних „друзів” Макса з партії „РУСь”. А окремим індивідам гроші з-за кордону давати можна. Навіть якщо вони, скажімо, члени партії тяжкохворих.

Крім того, далеко не випадковим виглядає момент, обраний Курочкіним для щирих зізнань . У політичній тусовці поговорюють, що лідер об’єднаних есдеків і злий геній української політики Віктор Медведчук уже зараз розпочинає новий виборчий проект православно-слов’янської спрямованості. Тобто, збирається грати на електоральному полі Наталії Вітренко. У принципі, задум має право на життя, адже „регіонали”, опинившись при владі, на міністерських постах, змушені притишувати радикальну тональність своєї риторики щодо „антиНАТО”, „другої державної”, „канонічного православ’я” тощо. Отут і з’явиться можливість перебирати на себе радикальний сектор електорату Партії Регіонів. А цей електоральний сегмент є доволі численним.

За інформацією джерел з оточення В.Медведчука, зараз відбувається переформатування штабу СДПУ(О), іде підготовка до створення інформаційного холдингу, зокрема, до його складу ввійде новий телеканал. Аналітики „об’єднаних” та їхні російські консультанти вважають за доцільне проводити кампанію з великою часовою глибиною, оскільки потрібен немалий час для ідентифікації вже звичних і розкручених у ході президентської 2004 року та останньої парламентської кампаній „слов’яно-мовно-православних” ідеологем з новим брендом.

Джерело припускає, що до розробки та реалізації нового проекту може бути причетним перший віце-прем’єр російського уряду Дмитро Медведєв, який є, за чутками, особистим другом Медведчука і кремлівським куратором Макса Курочкіна (останній ніколи і не приховував своїх теплих стосунків з Віктором Володимировичем).

У цій ситуації Наталя Вітренко, вочевидь, за задумом розробників проекту, мусить або „лягти” під нове утворення, влитися в нього, або ж її просто приберуть зі шляху. Скажімо, оприлюднення розписок про отримання коштів з підписом Наталі Михайлівни здатне підкосити її політичні перспективи.

Чи не тому так розгублено звучить спростування слів Курочкіна, оприлюднене заступником голови ПСПУ Володимиром Марченком? Мовляв, „російський бізнесмен Максим Курочкін не фінансував під час парламентських виборів цього року ні ПСПУ, ні виборчу кампанію Наталії Вітренко”.

Але при цьому Марченко не виключив можливості фінансування Курочкіним партії “Російсько-Український Союз”, підкресливши, що домовленості щодо створення виборчого блоку, спільних дій під час виборчої кампанії, будувалися з партією “РУСь” та її лідером в Україні Іваном Симоненком, а не з Курочкіним. До того ж, стверджує Марченко, “РУСь” не виконала усіх взятих на себе зобов’язань, у тому числі фінансових. “Залишились невиплати просто величезні. І все це лягло просто-напросто на Наталію Вітренко”, - сказав він. За словами Марченка, після виборів ПСПУ довелося гасити ці борги.

"Щось ми змогли погасити, а якісь борги дотепер висять, і для нас це моральна гиря… 24 червня на з`їзді партії ми розірвали відносини з партією "Російсько-Український Союз", і Вітренко офіційно попросила вибачення перед штабами, перед агітаторами, по відношенню до яких не виконані фінансові зобов`язання", - повідомив Марченко.

По-перше, „РУСь” все-таки працювала на кампанії блоку Вітренко. Крім того, люди, які брали участь у цій кампанії, стверджують, що кошти тоді розподілялися централізовано, вищим керівництвом блоку Вітренко. У тому числі, звідти нібито отримували гроші і функціонери партії „РУСь”. А у штабі „Народної опозиції” за роботу зі ЗМІ відповідала група працівників, які до того працювали у структурах Віктора Медведчука.

Нагадаємо, на початку квітня 2006 року міністр внутрішніх справ Юрій Луценко заявив про те, що виборча кампанія блоку "Народна опозиція" фінансувалася Курочкіним, відомим також як "Макс Бєшений".

Максим Курочкін сьогодні проводить відеоконференцію в режимі онлайн на сайті, контрольованому СДПУ(О). Тобто, поновлює свою присутність в Україні. І надалі явно висітиме дамокловим мечем над головою Наталі Вітренко...

Микола Писарчук