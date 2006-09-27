Гриценко запевнив Рамсфельда, що курс України на НАТО залишиться незмінним

Міністр оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО запевнив міністра оборони США Дональда РАМСФЕЛЬДА, що курс України на шляху до НАТО залишиться незмінним.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сам А.ГРИЦЕНКО повідомив журналістам після зустрічі з Д.РАМСФЕЛЬДОМ.

«Ми підтвердили, що наш курс залишиться незмінним», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Під час зустрічі він також зазначив, що Міноборони України продовжуватиме виконувати програму реформування Збройних сил України на період з 2006 до 2011 років.

Як повідомляв УНІАН, військова делегація на чолі з А.ГРИЦЕНКОМ 26-27 вересня перебуває у Тірані з метою участі у засіданні Ради міністрів оборони країн Південно-Східної Європи