Кличко заявив до міліції на Черновецького та його «законні хабарі»

Депутат Київради Віталій КЛИЧКО просить правоохоронні органи дати оцінку діям Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО щодо розцінок за зустріч зі столичними чиновниками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата.

В.КЛИЧКО заявляє, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ фактично узаконив корупцію та перейшов всі межі дозволеного, коли озвучив киянам розцінки на платні відвідини чиновників мерії. Він звертає увагу Президента України, уряду та правоохоронних органів на заяви мера Києва, який „в період скрутних часів першочерговою справою вважає узаконення хабарів за те, що зобов`язаний робити за законом”.

В.КЛИЧКО підкреслює, що згідно з нормами чинного законодавства України, вести особистий прийом – один із обов’язків столичних чиновників. Більше того, жодним нормативним актом не врегульовано питання платного прийому громадян, а його запровадження, на думку В.КЛИЧКА, є прямим порушенням норм чинного законодавства та заслуговує на переслідування відповідно до кримінального судочинства.

Депутат також звертає увагу Генеральної прокуратури України на те, що правоохоронці мають чинити опір „пануванню корупції та її афішуванню в столиці, а не мовчки спостерігати за явищем, яке відбувається останнім часом у Києві”.

„Своєю публічною заявою Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ офіційно визнав панування хабарництва в Київраді. Більше того – мер «в курсі» існуючих тарифів на доступ до чиновницьких кабінетів, оскільки заявив, що «обід з ним буде коштувати дешевше». Більше того, мер також пропонує узаконити практику «віддяк» ще й для своїх численних заступників, жоден з яких не призначений на посту відповідно до закону, а їх кількість суперечить і нормам Закону, і нормам логіки”, - підкреслює В.КЛИЧКО.

«Якщо чиновники не можуть працювати без офіційних хабарів, до яких безсовісно примушує мешканців столиці мер, то всіх цих чиновників на чолі з їх керівником потрібно терміново міняти» - заявляє В.КЛИЧКО.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що запроваджує в Києві платні прийоми чиновників мерії для поповнення бюджету міста. За його словами, будуть встановлені різні розцінки для прийомів різними посадовцями Київської міської державної адміністрації. Зокрема, щоб потрапити на прийом особисто до мера, необхідно буде заплатити не менш як 100 тис. доларів.

За його словами, за зустріч з начальником Головного управління з підприємництва доведеться заплатити від 5 до 7 тис. доларів, за зустріч з першим заступником голови КМДА Іреною КІЛЬЧИЦЬКОЮ – близько 10 тис. доларів, решта заступників голови адміністрації «коштуватимуть» не менш як 11 тис. доларів, зустріч з начальником земельного управління – близько 5 тис. доларів.

«Спочатку надаєш квитанцію, що ти заплатив за зустріч зі скромним мером, який любить бабусь, 100 тис. доларів, а потім розповідай про свої проблеми. І це буде тільки до бюджету Києва. Там буде позначка банку: «Заплачено до бюджету Києва для улюблених мером бабусь. Все!», - дав пояснення міський голова. Він пообіцяв, що вирішувати питання буде на зустрічах швидко, впродовж кількох секунд.