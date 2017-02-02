Обстріл Ан-26 над Чорним морем: Міноборони РФ висловило протест військовому аташе України
Міноборони РФ висловило офіційний протест військовому аташе України через політ українського Ан-26 в Чорному морі поряд із захопленими в України буровими вишками.
Про це повідомив журналістам офіційний представник відомства Ігор Конашенков, передає ТАСС.
"В середу ввечері в Міноборони Росії був запрошений аташе з питань оборони при посольстві України в Російській Федерації для вручення військово-дипломатичної ноти. Українському аташе з питань оборони виражений протест Міноборони Росії на дії української сторони, в ході яких український літак Ан-26 1 лютого з 11:30 до 12:00 здійснив два небезпечних обльоти "російських" бурових вишок "Таврида" і "Крим-1" на гранично низькій висоті, що створило загрозу безпеці для їх персоналу та обладнання", - сказав російський чиновник.
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Конашенков зазначив, що "у переданій ноті особливо відзначено, що дії українського літака розцінюються, як провокаційні".
Як повідомляв УНІАН, 1 лютого під час тренувального польоту в морській економічній зоні України був обстріляний український транспортний літак.
Інцидент стався в районі Одеського газового родовища з раніше захоплених Росією бурових вишок. Екіпаж не постраждав.