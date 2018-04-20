Моссад оточив центр Києва? (фоторепортаж з синагоги)

Подібних заходів безпеки в Києві не було, мабуть, з часу візитів до української столиці Путіна та Папи Римського. Синагога, куди увечері мав приїхати президент Ізраїлю Моше Кацав, була оточена не лише щільним строєм української міліції, але й особами в штатському – представниками українських та ізраїльських спецслужб. Складалося враження, ніби до Києва прибула добра половина особового складу Моссаду.

На вході в синагогу ретельно перевіряли навіть віп-євреїв, які прибули на зустріч з ізраїльським президентом. Сюди спеціально приїхали представники єврейських громад із Росії, Ізраїлю та США. Щоправда наших, вітчизняних євреїв було не так багато. Більшість із українських представників у єрмолках – солідні бізнесмени.

Серед відомих – медіамагнат і голова Об’єднаної Єврейської громади України Вадим Рабинович, губернатор Запорізької області Євген Червоненко та улюблений баяніст Кучми Ян Табачник, який чомусь ходить без єрмолки.

Журналісти чекали, що прибудуть й інші представники Сіону від української бізнес- та владної еліти, однак список обмежився названими іменами. Президент України Віктор Ющенко, який перед цим зустрічався з Моше Кацавом, не доїхав до синагоги. Жартували: забув удома єрмолку.

Ющенка згадував добрим словом Кацав, який хвалив його за позитивне ставлення і сприяння розвиткові єврейської культури в Україні, звучали інші компліменти українській владі, натомість делікатно промовчали про міжетнічні конфлікти, які не так давно гучно роздувалися в Києві.

Представники української єврейської громади (у жодного з яких не було помічено пейсів, одного з головних хасидських атрибутів, із чого виходить, що вони стають “правильними” євреями тоді, коли треба) зробили президентові Кацаву кілька подарунків у вигляді срібного рогу та пожиттєво – місце у синагозі.

Текст Петра Кравчені

Фото Дмитра Стаховського