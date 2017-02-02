Маккейн закликав Трампа надати Україні летальне озброєння

Він закликав Трампа надати Україні летальне озброєння, передає Reuters.

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"У світлі останніх російських атак й перспективи майбутньої агресії проти України я закликаю вас здійснювати повноваження, надані відповідно до Закону про національну авторизацію оборони за фінансовий 2017 рік, щоб забезпечити оборонну летальну допомогу Україні для захисту її території від подальших зазіхань з боку Росії та її сепаратистських прихильників", - написав Маккейн у листі Трампу.

Нагадаємо, 22 вересня Палата представників США схвалила закон про підтримку України летальною зброєю. Так, до переліку передбачених законом координованих із союзниками і партнерами США засобів підтримки України включені летальні оборонні системи озброєнь. Окремі його положення спрямовані на посилення протидії російській інформаційній пропаганді та сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку України.