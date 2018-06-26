Зібрати Ющенка, Тимошенко і Януковича в одній кімнаті і... замкнути

Ющенка, Тимошенко і Януковича в новорічну ніч пропонують посадити за один стіл, щоб домовилися. А щоб напевно - замкнути їх у кімнаті, надавши українському народу можливість спостерігати за політичними лідерами, доки ті не дійдуть єдиного рішення – як вивести країну з кризи. Отаке телешоу в прямому ефірі «Політики за склом» Патріотична партія України вирішила подарувати собі на день народження, 31 грудня. Ідея, відверто кажучи, не нова. Такий метод стимулювання до пошуків компромісу ще в XIII столітті «обкатали» в Римі на кардиналах конклава, який кілька місяців не міг обрати нового Папу після смерті Григорія IX. Тоді двері в приміщення просто замурували, та ще й організували членам конклаву вимушений пост, що також, мабуть, сприяло ухваленню узгодженого рішення. Утім, лідер патріотів Микола Габер в інтерв`ю агентству УНІАН заявив, що шоу «Політики за склом» стало б кращим подарунком не тільки для Патріотичної партії, а й для всієї країни.

- Політична верхівка вже давно не займається ні економікою, ні країною, тим більше - проблемами людей. Вони лише звинувачують один одного в зраді і крадіжці в прямих ефірах теле- і радіостанцій. Ні Ющенко, ні Тимошенко, ні Янукович не заслуговують спокійної новорічної ночі, поки інтереси країни не стануть для них вище власних амбіцій.

Тому найкращим виходом для країни було б зачинити політичних лідерів у кімнаті «за склом», і публічно, перед усім народом, примусити домовитися, скільки б часу для цього не знадобилося.

Легко бути гарним і розумним за допомогою іміджмейкерів протягом двадцяти хвилин, а прожити два тижні перед камерами і посміхатися тим кого, м`яко кажучи, неполюбляєш – зовсім інше, і єство кожного обов`язково виявиться.

Хай народ постежить, як ці політики «дружать» один проти одного, і навіть просто, наприклад, їдять. Хоча хотілося б побачити, як вони обговорюють проблеми України, знаходять шляхи виходу з кризи.

Вони повинні запропонувати єдине бачення вирішення проблем, продемонструвати готовність до спільних дій, щоб у новому році країну не лихоманило як у цьому. А якщо не можуть – піти.

У будь-якому разі таке «шоу» принесе позитивний результат: або політики домовляться, або народ остаточно в них розчарується і не підтримає на наступних виборах. Останнє дасть змогу реалізувати давню ідею нашої партії - провести люстрацію у вищих ешелонах влади, заборонивши при цьому займати високі посади всім, хто сьогодні «біля штурвалу», терміном мінімум на п`ять-десять років.

- Ви вважаєте на нашу політичну верхівку можна вплинути?!

- І на вулиці Грушевського, і на Банковій повинні розуміти - довго терпіти бардак в країні народ вже не буде. Єдиний позитивний результат помаранчевої революції - те, що українці відчули свою можливість впливати на владу. І відчувши одного разу цю силу, народ обов`язково це повторить. У тій чи іншій формі

Думаю, основні події розвиватимуться на початку наступного року, і наша партія до них вже готується. У лютому-березні 2009 року ми плануємо здійснити акцію «Марш патріотів України» і зібрати в столиці близько 200 тисяч людей з усіх куточків України, з вимогою усунути від влади тих, хто не здатний ухвалювати правильні державні рішення. Якщо на той час наші керівники не вживуть необхідних заходів для виведення держави з політичної і економічної кризи, людей може зібратися набагато більше. Це підтверджує наша робота в регіонах. Самовизначення людей, відповідальність за країну стали реальністю. Вже кілька місяців ми проводимо народну акцію «Самовизначення», яка полягає в перепису патріотів України. Люди з різних партій і безпартійні, жителі міст і сіл, чиновники, робітники відповідають на одне й те саме питання: «Чи вважаєте ви себе патріотами України?». Це потрібно не для Габера або для його партії. Людина повинна сама для себе усвідомити, ким вона є. На моє глибоке переконання, патріотом є той, хто небайдужий до того, що відбувається в своїй державі, хто має активну позицію, любить Україну і готовий працювати на її благо.

Патріот, який переживає за свою країну, не буде мовчки спостерігати, як її розвалюють. Своїм опитуванням ми прагнемо збудити в душах людей відчуття патріотизму. Такі анкети ми відправляємо народним депутатам і чиновникам, але відповідей одержуємо мало. Створюється враження, що наша верхівка або втратила відчуття патріотизму, або його в неї і не було. Більшість депутатів у парламенті можна назвати хіба що кнопкодавами. Багато хто не працює в комітетах, а деякі навіть не ходять на засідання. На запитання такої анкети вони не відповідають - їм нічого сказати: зізнатися, що їм країна «до фені» не можуть, а сказати, що вони патріоти - не хочуть, оскільки це означає покласти на себе відповідальність.

Думаю, може організувати для них майстер-клас з патріотизму?! Щоб вони забули про піар, портфель майбутнього президента і зайнялися проблемами простих громадян.

- Може таких політиків простіше замінити?

- Найкращим виходом з ситуації була б повна зміна влади – від президента до парламенту. У ЗМІ регулярно говорять тільки про кілька політичних сил, і проста людина не може гідно оцінити інші. Вже сьогодні 59% людей категорично відмовляються голосувати за ті політичні сили, які є зараз в чинному парламенті і 20% готові віддати свої голоси за популярні п`ять політичних сил тільки тому, що не знають про існування інших партій.

У листопаді цього року Патріотична партія України ініціювала проведення міжпартійної асамблеї непарламентських партій, в якій взяли участь більше 45 партій, для яких слово «патріотизм» - не порожній звук. До наступних парламентських виборів ми домовилися створити мегаблок. До нього ввійдуть праві, центристські, і лівоцентристські партії, які розуміють, що конкурувати поодинці з партіями-монстрами, які не мають принципів і ідеології, але мають потужні фінансові, адміністративні й медійні ресурси - дуже складно. Тільки об`єднання патріотів України, незалежно від їх партквитків, може змести нинішніх правителів і привести до влади нові політичні сили, здатні подолати кризу, яка існує більш в головах наших керівників, ніж в реальній економіці.

- Не так давно Ви оголосили про формування «чорного списку» псевдопатріотів України. Коли він буде оприлюднений?

- Наша партія запропонувала простим громадянам виступити експертами і визначити, хто є хто - в центральних і в регіональних органах влади чи в інших сферах. Вже зібрані тисячі анкет з різних регіонів України, сьогодні ці дані опрацьовуються і, думаю, до кінця січня будуть оприлюднені на нашому партійному сайті. До списку ввійдуть ті, хто заважає державі жити і розвиватися. Вирішуватиме народ. Причому в ньому можуть опинитися не тільки політичні чи державні діячі. Думаю, список буде достатньо великим, і в ньому буде багато відомих прізвищ, називати які я наразі не буду.

- Ви не замислювалися над тим, щоб на основі «чорного списку» реалізувати ідею, яка була висловлена в найпопулярнішому інтернет-питанні до Президента: скільки треба заплатити нашому політичному бомондові, щоб він назавжди виїхав з країни?

- Ми об`їздили всю Україну – від найменших сіл до великих міст, і я упевнений, що переважна більшість жителів нашої країни готова віддати на цю добру справу п`ять-десять гривень зі своїх пенсій, зарплат – купити їм квиток в один бік. Якщо всі свідомі, патріотично налаштовані люди об`єднаються - це можна буде втілити в життя.

- За кілька днів ваша партія відзначить своє десятиліття. Як ви оцінюєте підсумки роботи Патріотичної партії України до ювілею?

- ППУ запропонувала суспільству, те, що не зміг запропонувати ніхто – національну патріотичну ідею, яка не роз`єднує людей на «своїх» і «чужих», а об`єднує жителів лівого і правого берега України. Підкреслюю, це не націоналістична ідея. Адже для того, щоб бути щасливим, будь-якій людині необхідна країна, якою він може пишатися. Патріотична ідеологія дозволяє будь-якій людині, яка має паспорт громадянина України, відчувати себе удома, відчувати свою відповідальність за те, що відбувається в країні. Ми продовжуємо вести роз`яснювальну роботу, і пишаємося тим, що завдяки нам в Україні стало набагато більше патріотів. Думаю, що найближчим часом ми побачимо в нашому суспільстві, і в країні в цілому, серйозні зміни.

Сьогодні ми закликаємо патріотів з усіх куточків України, об`єднатися для захисту своїх прав і інтересів: захистити свої робочі місця, свої зарплати, оселі.

Прийшовши до влади, Патріотична партія України візьме курс на розбудову України як держави номер один в світі.

Ми знаємо, що це можливо за рахунок відкриттів в енергетиці, а саме – створення нового виду енергії. Крім того – за рахунок створення нових технологій у виробництві і будівництві, розвитку агропромислового комплексу, створення нових технологій в аерокосмічній сфері.

Сьогодні, напередодні Нового року, я хочу побажати всім українським патріотам, щоб новий рік приніс в нашу країну довгоочікуваний вітер добрих змін.

Щастя, здоров`я і благополуччя всім українцям!

Розмовляв Антон Ткаченко